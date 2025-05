Inundações deixam mais de 150 mortos na Nigéria

A- A+

As repentinas inundações registradas esta semana na Nigéria deixaram mais de 150 mortos em uma cidade do centro do país, informaram as autoridades neste sábado (31), enquanto os trabalhos de busca e resgate continuam.

Na cidade de Mokwa, mais de 150 pessoas morreram, 3.000 ficaram desabrigadas e 265 casas foram "completamente destruídas", assim como duas pontes, disse à AFP Ibrahim Audu Husseini, porta-voz da Agência de Gestão de Emergências do estado de Níger.

Chuvas torrenciais na quarta e quinta-feira arrastaram e submergiram dezenas de casas nesta área e nos arredores, perto do rio Níger.

Os corpos foram arrastados para o rio e levados pela correnteza, complicando os esforços para estabelecer um número de mortos, afirmou Husseini, alertando que o número de vítimas pode aumentar.

O presidente do país, Bola Tinubu, declarou pelas redes sociais que as forças de segurança foram mobilizadas para ajudar as equipes de resgate.

"Materiais de socorro e assistência para abrigos temporários estão sendo enviados sem demora", afirmou.

Em Mokwa, uma cidade a mais de 350 quilômetros da capital, Abuja, muitos edifícios desabaram e as estradas foram inundadas, sinalizou um jornalista da AFP no local na sexta-feira.

"Alguns corpos foram recuperados dos escombros das casas desmoronadas", disse Husseini, explicando que suas equipes precisariam de escavadeiras para retirar o restante.

O porta-voz acrescentou que muitos estão desaparecidos, citando o caso de uma família de 12 pessoas, das quais apenas quatro foram localizadas.

A Cruz Vermelha da Nigéria, o exército, a polícia e grupos de voluntários estão trabalhando nos esforços de resgate, de acordo com a Agência Nacional de Gerenciamento de Emergências (NEMA, na sigla em inglês).

Pelo menos 78 pessoas foram hospitalizadas, disse à AFP o chefe da Cruz Vermelha do estado, Gideon Adamu.

O jornal Daily Trust noticiou que mais de 50 crianças de uma escola islâmica estão desaparecidas.

A Agência Meteorológica da Nigéria alertou sobre o risco de inundações repentinas em 15 dos 36 estados da Nigéria entre quarta e sexta-feira.

Em 2024, mais de 1.200 pessoas morreram e 1,2 milhão foram deslocadas na Nigéria em uma das piores enchentes registradas no país em décadas, segundo a NEMA.

