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Tragédia

Inundações deixam quatro mortos em Bangcoc

Quase 700.000 pessoas foram afetadas pelas inundações na capital, segundo o Departamento de Prevenção e Mitigação de Desastres (DPMD)

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Pessoas caminham em meio às águas da enchente no distrito de Bang Kapi, em Bangkok, em 28 de setembro de 2026Pessoas caminham em meio às águas da enchente no distrito de Bang Kapi, em Bangkok, em 28 de setembro de 2026 - Foto: Chanakarn Laosarakham/AFP

Quatro pessoas morreram em Bangcoc, vítimas das inundações provocadas pelas tempestades dos últimos dias, anunciou o governo nesta terça-feira (29), o que elevou para 23 o balanço de vítimas fatais em toda a Tailândia desde meados de setembro.

Quase 700.000 pessoas foram afetadas pelas inundações na capital, segundo o Departamento de Prevenção e Mitigação de Desastres (DPMD).

Algumas áreas de Bangcoc continuavam cobertas de água três dias após a declaração de situação de desastre, depois de quase 48 horas de chuva contínua.

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As escolas permaneceram fechadas pelo segundo dia e quase 7.000 pessoas estavam em mais de 230 abrigos na cidade, de acordo com o governo de Bangcoc.

O DPMD informou que 29 das 77 províncias da Tailândia sofreram enchentes.

Quatro pessoas morreram em Bangcoc, oito na província de Samut Prakan, vizinha à capital, e seis em Sa Kaeo, no leste, acrescentou o órgão. As outras mortes ocorreram nas províncias de Chanthaburi, Ayutthaya e Saraburi.

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