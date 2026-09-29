Inundações deixam quatro mortos em Bangcoc
Quase 700.000 pessoas foram afetadas pelas inundações na capital, segundo o Departamento de Prevenção e Mitigação de Desastres (DPMD)
Quatro pessoas morreram em Bangcoc, vítimas das inundações provocadas pelas tempestades dos últimos dias, anunciou o governo nesta terça-feira (29), o que elevou para 23 o balanço de vítimas fatais em toda a Tailândia desde meados de setembro.
Quase 700.000 pessoas foram afetadas pelas inundações na capital, segundo o Departamento de Prevenção e Mitigação de Desastres (DPMD).
Algumas áreas de Bangcoc continuavam cobertas de água três dias após a declaração de situação de desastre, depois de quase 48 horas de chuva contínua.
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As escolas permaneceram fechadas pelo segundo dia e quase 7.000 pessoas estavam em mais de 230 abrigos na cidade, de acordo com o governo de Bangcoc.
O DPMD informou que 29 das 77 províncias da Tailândia sofreram enchentes.
Quatro pessoas morreram em Bangcoc, oito na província de Samut Prakan, vizinha à capital, e seis em Sa Kaeo, no leste, acrescentou o órgão. As outras mortes ocorreram nas províncias de Chanthaburi, Ayutthaya e Saraburi.