Inundações deixam vários desaparecidos na China

Quase 20 pessoas estavam desaparecidas nesta terça-feira (18) na China após as fortes chuvas e enchentes que atingiram o sul do país, enquanto o norte registra as temperaturas mais elevadas do ano.

A agência estatal de notícias Xinhua informou que quatro pessoas tinham paradeiro desconhecido após uma inundação repentina em Changji, na região de Xinjiang, onde as chuvas torrenciais provocaram deslizamentos de terra e congestionamentos nas rodovias.

Os deslizamentos de terra em Meizhou, na província de Guangdong (sul), deixaram um balanço de cinco mortos e 15 desaparecidos na segunda, disse a rede estatal CCTV.

As imagens da emissora mostraram veículos capotados e edifícios danificados perto de Meizhu, com moradores abrindo passagem pelas ruas cheias de barro e escombros.

Outras imagens mostraram trechos de autoestradas destruídos por deslizamentos de terra e socorristas com coletes salva-vidas dirigindo lanchas para chegar às pessoas presas.

O presidente chinês, Xi Jinping, pediu aos funcionários dos serviços de emergência que "façam tudo que for possível para responder às situações de desastre e que façam um bom trabalho de resgate", informou a Xinhua nesta terça.

