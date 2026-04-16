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Tragédia

Inundações na República Dominicana e Haiti deixam 19 mortos

Dados ainda estão sendo atualizados

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Inundações na República Dominicana e Haiti deixam 19 mortosInundações na República Dominicana e Haiti deixam 19 mortos - Foto: Hector Retamal / AFP

As inundações que afetaram a República Dominicana e o Haiti, que se juntam à ilha Hispaniola, deixaram 19 mortos, segundas fontes oficiais e a Cruz Vermelha.

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Os dados atualizados divulgados na quarta-feira pelas autoridades dominicanas elevaram o número de mortos no país para sete. A Proteção Civil haitiana informou na terça-feira um balanço de 12 mortos em vários departamentos.

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