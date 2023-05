A- A+

Tragédia Inundações na Somália deixam 22 mortos Fortes chuvas no início da semana fizeram a água entrar nas casas da cidade de Beledweyne

As inundações repentinas no centro da Somália causaram a morte de 22 pessoas e afetaram mais de 450.000 – relatou o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários das Nações Unidas (OCHA), neste domingo (14), após o transbordamento do rio Shabelle, que obrigou dezenas de milhares de pessoas a deixarem suas casas.

As fortes chuvas no início da semana fizeram a água entrar nas casas da cidade de Beledweyne, na região de Hiran, submergindo construções e estradas, enquanto os moradores recuperavam seus pertences e caminhavam pelas ruas inundadas em busca de abrigo.

"As primeiras estimativas indicam que as inundações repentinas e fluviais na Somália afetaram pelo menos 460.470 pessoas, das quais quase 219.000 tiveram de deixar suas casas, e 22 faleceram", declarou a agência humanitária da ONU.

A água "inundou casas e terras agrícolas. Arrastou o gado, causou o fechamento temporário de escolas e centros de saúde e danificou estradas", disse a agência, em um relatório sobre a situação.

A catástrofe se soma a uma seca sem precedentes que deixou milhões de somalis à beira da fome, em uma nação que luta há décadas contra a insurgência islâmica.

