A- A+

MUNDO Inundações no Himalaia indiano deixaram mais de 70 mortos Pelo menos 68 pessoas, entre indianos e nepaleses, continuam desaparecidas

Pelo menos 68 pessoas continuam desaparecidas uma semana após as inundações que atingiram um vilarejo no Himalaia indiano, informaram as autoridades nesta terça-feira.

Além disso, mais quatro pessoas foram relatadas como mortas, o que eleva o balanço da tragédia de 5 de agosto para mais de 70 mortos.

Vídeos divulgados por moradores mostraram uma corrente de água lamacenta arrastando residências.

As autoridades informaram que procuram corpos entre os destroços da localidade turística de Dharali, no estado de Uttarakhand.

Gambhir Singh Chauhan, da Força Nacional de Resposta a Desastres, disse que os cães farejadores identificaram vários pontos onde poderiam estar os corpos, mas que "ao cavar, sai água".

Chauhan disse que as equipes de emergência utilizam radares para auxiliar nas buscas.

Um balanço inicial mencionava 100 pessoas desaparecidas.

O governo local atualizou os números para 68 desaparecidos, incluindo 44 indianos e 22 nepaleses.

Inundações fatais e deslizamentos de terra são comuns durante a temporada de monções, de junho a setembro, mas especialistas dizem que as mudanças climáticas aumentam sua frequência e gravidade.

Veja também