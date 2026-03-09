Seg, 09 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda09/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MUNDO

Inundações no Quênia deixam 45 mortos

Provocadas por chuvas torrenciais, as inundações também deixaram 2.000 deslocados em todo o país

Reportar Erro
Inundações no Quênia deixam 45 mortosInundações no Quênia deixam 45 mortos - Foto: Tony Karumba / AFP

Pelo menos 45 pessoas morreram nas recentes inundações provocadas por chuvas torrenciais no Quênia, informou a polícia nesta segunda-feira (9).

No sábado, as forças de segurança anunciaram um balanço de 23 mortos somente na capital, Nairóbi, enquanto as equipes de emergência seguiam com as operações para recuperar corpos e prestar assistência a pessoas bloqueadas.

A polícia anunciou que as inundações também deixaram mais de 2.000 deslocados em todo o país.

Leia também

• Novo ataque americano contra suposta narcolancha no Pacífico deixa seis mortos

• Número de mortos em bombardeios no Líbano sobe para 394

• Ataque israelense contra hotel em Beirute deixa quatro mortos

A Kenya Airways informou que foi obrigada a desviar diversos voos de Nairóbi para outras cidades devido às chuvas.

Muitos moradores criticaram o governador de Nairóbi, Johnson Sakaja, que prometeu melhorar as infraestruturas da cidade ao assumir o cargo em 2022.

Centenas de casas e amplas zonas agrícolas foram destruídas, segundo a Cruz Vermelha queniana, que qualificou a situação como uma "catástrofe".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter