Inundações no Quênia deixam 45 mortos
Provocadas por chuvas torrenciais, as inundações também deixaram 2.000 deslocados em todo o país
Pelo menos 45 pessoas morreram nas recentes inundações provocadas por chuvas torrenciais no Quênia, informou a polícia nesta segunda-feira (9).
No sábado, as forças de segurança anunciaram um balanço de 23 mortos somente na capital, Nairóbi, enquanto as equipes de emergência seguiam com as operações para recuperar corpos e prestar assistência a pessoas bloqueadas.
A polícia anunciou que as inundações também deixaram mais de 2.000 deslocados em todo o país.
Leia também
• Novo ataque americano contra suposta narcolancha no Pacífico deixa seis mortos
• Número de mortos em bombardeios no Líbano sobe para 394
• Ataque israelense contra hotel em Beirute deixa quatro mortos
A Kenya Airways informou que foi obrigada a desviar diversos voos de Nairóbi para outras cidades devido às chuvas.
Muitos moradores criticaram o governador de Nairóbi, Johnson Sakaja, que prometeu melhorar as infraestruturas da cidade ao assumir o cargo em 2022.
Centenas de casas e amplas zonas agrícolas foram destruídas, segundo a Cruz Vermelha queniana, que qualificou a situação como uma "catástrofe".