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Tragédia Inundações no sul da Rússia deixam três mortos Vídeo mostra o desabamento de parte de um edifício residencial de vários andares na capital regional, Makhachkala, às margens do Mar Cáspio

Pelo menos três pessoas morreram nas inundações provocadas pelas fortes chuvas no sul da Rússia, anunciou o Ministério de Situações de Emergência. Além disso, 4.000 pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram cidades e estradas inundadas após as tempestades que atingiram o Daguestão, uma república russa do Cáucaso, no fim de semana.

Um vídeo mostra o desabamento de parte de um edifício residencial de vários andares na capital regional, Makhachkala, às margens do Mar Cáspio.

“Infelizmente, duas pessoas morreram, incluindo uma criança, quando a água inundou uma rodovia e arrastou dois carros”, afirmou o Ministério. Outra pessoa morreu em uma penetração de terra.

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