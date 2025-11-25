A- A+

MUNDO Inundações no sul da Tailândia deixam 13 mortos Mais de 1.200 pessoas foram retiradas de suas casas na província de Songkhla

Pelo menos 13 pessoas morreram no sul da Tailândia nas inundações provocadas por chuvas torrenciais, anunciou nesta terça-feira (25) a agência nacional de gestão de desastres.

O governo declarou estado de emergência na terça-feira na província de Songkhla e o serviço meteorológico prevê mais tempestades durante a semana.

Desde o final da semana passada, as chuvas torrenciais que atingem o sul do país inundaram a cidade de Hat Yai e mataram 13 pessoas em quatro províncias, segundo a agência nacional de gestão de desastres.

Desde quinta-feira, mais de 1.200 pessoas foram retiradas de suas casas em Songkhla, segundo o governo da província.

"Fiquei presa por quatro dias", contou na segunda-feira ao canal TNN uma das pessoas resgatadas, que explicou ter saído de casa em uma embarcação com seu bebê e sua mãe por "medo de que o nível da água continuasse subindo".

O primeiro-ministro Anutin Charnvirakul anunciou que mais barcos e caminhões seriam enviados para as tarefas de resgate.

A Tailândia registra chuvas intensas de junho a setembro, mas os cientistas afirmam que as mudanças climáticas causadas pelo homem intensificam as condições meteorológicas extremas.

