DESASTRE

Inundações no sul da Tailândia deixam 145 mortos

Mais de 14.000 pessoas foram retiradas das áreas afetadas

Inundações no sul da Tailândia deixam 145 mortos - Foto: Arun Chonmahatrakool / Thai News Pix / AFP

O número de mortos nas inundações no sul da Tailândia subiu para 145, com mais de 100 mortes apenas na província de Songkhla, informou o governo nesta sexta-feira (28) ao divulgar um balanço atualizado.

As inundações afetaram o sul da Tailândia esta semana, em particular no distrito de Hat Yai, perto da fronteira com a Malásia.

"O total de mortos nas províncias do sul é de 145", 110 na província de Songkhla, afirmou o porta-voz do governo tailandês, Siripong Angkasakulkiat.

Diversas áreas ficaram inundadas e moradores foram obrigados a procurar abrigo nos telhados das casas. Um hospital da região informou que seu necrotério estava lotado.

Segundo o governo, mais de 14.000 pessoas foram retiradas das áreas afetadas.

