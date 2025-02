Invasão a delegacia em Caxias: polícia derruba "fortaleza" de bandido que tramou ataque

A- A+

Dois dias após o ataque a uma delegacia em Duque de Caxias, a Polícia Civil do Rio destruiu a casa do traficante Joab da Conceição Silva, apontado como o responsável por tramar a operação de resgate a dois comparsas.

O governador Cláudio Castro compartilhou as imagens da operação em suas redes sociais, com uma escavadeira destruindo uma piscina no imóvel, definido por ele como uma "fortaleza".

A ação desta segunda-feira ocorreu no Jardim Primavera, também em Caxias, onde a casa estava sendo erguida.

A piscina estava cheia e tinha até macarrões, usados por banhistas para flutuarem na água. As paredes da área de lazer também foram derrubadas.

De acordo com a publicação do governador, um depósito de bebidas usado por Joab para lavar dinheiro também foi estourado.

Ao todo, 20 prisões já foram feitas após o caso, mas Joab segue sendo procurado. "Um aviso para quem estiver escondendo esse marginal: a Polícia vai te pegar também!", escreveu Cláudio Castro em publicação no Instagram.

Como foi o ataque

A porta de vidro da 60ª DP (Campos Elíseos), em Duque de Caxias, ficou toda estilhaçada, e a fachada, com marcas de tiros.

Dois policiais civis foram baleados após trocar tiros com os bandidos por cerca de dez minutos. Mas não foi possível resgatar os bandidos pois os alvos do ataque já tinham sido transferidos para o sistema penitenciário.

No entanto, outros três presos que estavam na carceragem escaparam.

Joab tem 55 passagens pela polícia por crimes como tráfico, associação para o tráfico, porte ilegal de arma, extorsão, roubo de carga e receptação.

Contra ele, há dois mandados de prisão em aberto, expedidos em 2019 e 2023, pelos crimes de tráfico e homicídio.

Ontem, o Disque-Denúncia divulgou um cartaz com a foto do bandido para ajudar a prendê-lo.

A invasão à delegacia foi para resgatar o traficante Rodolfo Manhães Viana, o Rato, de 34 anos, apontado pela polícia como chefe da venda de drogas na favela Vai Quem Quer, e seu segurança, Wesley de Souza Espírito Santo, de 30 anos.

Segundo as investigações da 60ª DP, bandidos da Vai Quem Quer estavam indo para o Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio, apoiar o Comando Vermelho na disputa pelo controle da favela, invadida na semana passada por traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP).

