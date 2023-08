A- A+

Rio de Janeiro Invasão de vira-lata caramelo em show de dança no Rio viraliza nas redes após cadela deixar 'marca' 'Caramela', como é chamada a cachorrinha, encantou os espectadores do festival e os internautas

Uma cadela caramelo viralizou nas redes após invadir o palco durante uma apresentação de dança em um festival carioca e deixar a sua "marca". O registro, que já acumula mais de 140 mil curtidas no TikTok, foi feito no último sábado (26), na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em um show do Projeto Promuse.

Durante a apresentação, 'Caramela', como a cadela é chamada no vídeo, entra no fundo do palco, passeia entre os dançarinos e finaliza a participação especial fazendo xixi em frente à plateia.

Figura que dá origem à memes e virou até nome de uma música de Tierry com Zé Neto e Cristiano, a "vira-lata caramelo" fez sucesso entre os internautas. "Os caramelos vão dominar o mundo!", comentou uma usuária da rede. "Nunca um caramelo, mas sempre um caramelo", concordou outra pessoa.

O perfil oficial da companhia de dança republicou o conteúdo que viralizou no TikTok, se referindo carinhosamente à cadela. "Gente, esse momento foi impagável. A princesa invadiu o palcoooo". "Caramela roubando a cena legal! Conseguiu a fama que ela tanto estava querendo", brincou uma seguidora.

