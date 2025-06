A- A+

VAI COMEÇAR O INVERNO Inverno 2025 começa nesta sexta-feira (20); saiba como será a estação em Pernambuco Começo do inverno é determinado pela ocorrência do solstício. No estado, chuvas devem ser próximas à média histórica normal

O inverno no Hemisfério Sul começa às 23h42 desta sexta-feira (20). A chegada da estação é marcada pela ocorrência do solstício, fenômeno que provoca o dia mais curto e a noite mais longa do ano.

Em Pernambuco, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), este inverno deverá ter:

- Chuvas dentro da média;

- Temperaturas dentro ou acima da média.

"A previsão está mostrando que as chuvas vão ficar dentro da média. Como é tempo chuvoso ainda junho e julho, se espera que chova bastante. Essas chuvas devem permanecer, principalmente no início do inverno. A partir de setembro, as chuvas começam a diminuir em todo o estado de Pernambuco", explica a meteorologista da Apac Aparecida Fernandes em entrevista à Folha de Pernambuco.

A especialista ainda destaca que esta é uma época do ano com menor incidência de radiação solar. Por isso, faz mais frio no Hemisfério Sul.

"É o período em que a gente tem menos radiação, porque o Sol está mais virado para o Hemisfério Norte. Temos mais nuvens e, quando se tem mais nuvens, diminui a radiação solar e por isso que é um período mais frio aqui no estado de Pernambuco", completa Aparecida Fernandes.

Boa parte do inverno — que se estenderá até 22 de setembro, às 15h19, quando ocorrerá o equinócio de primavera — compreende a quadra chuvosa, período que concentra os meses mais chuvosos na Região Metropolitana do Recife (RMR), Zonas da Mata Norte e Sul e Agreste pernambucano.

A quadra chuvosa na RMR, Mata e Agreste acontece de abril a julho, os meses com maiores acumulados de chuva nessas regiões, segundo a média climatológica. No Sertão, esse período vai de janeiro a abril.



"No início do inverno, a gente tem temperaturas mais amenas no Sertão, mas, no final, é quando começa a ter as temperaturas elevadas. E aqui [faixa leste do estado] as temperaturas começam a ficar mais elevadas mesmo a partir de outubro, novembro, dezembro", completa Aparecida Fernandes.

A climatologia da Apac mostra que são esperados os seguintes acumulados de chuva nos meses de inverno em Pernambuco:

- Junho: 337,6 mm na RMR; 224,6 mm na Mata; 115,3 mm no Agreste; e 35,3 mm no Sertão;

- Julho: 314,0 mm na RMR; 200,9 mm na Mata; 107,9 mm no Agreste; e 28,8 mm no Sertão;

- Agosto: 176,9 mm na RMR; 112,4 mm na Mata; 58,5 mm no Agreste; e 11,6 mm no Sertão;

- Setembro: 102,1 mm na RMR; 59,8 mm na Mata; 33,4 mm no Agreste; e 8,5 mm no Sertão.

Junho, é inclusive, o mês mais chuvoso do ano na RMR e Mata e no Agreste. Já setembro é o mês mais seco do ano no Sertão.

Temperaturas mais amenas e dias mais curtos, com noites mais longas, costumam ser mais percebidos em regiões de latitudes altas ou médias | Foto: Freepik

Solstício: o que é fenômeno que marca chegada do inverno

Do latim solstitium, o termo solstício significa "sol parado". Isso porque, neste ponto do ano, o Sol atinge a sua maior inclinação em relação ao Hemisfério Sul da Terra. O Sol fica mais baixo no céu ao meio-dia e tem trajetórias mais curtas ao longo do dia.

É por isso que, no exato dia do solstício, acontece o dia mais curto e a noite mais longa do ano. Depois do dia do solstício, lentamente, os dias voltam a ganhar alguns minutos de luz até que, no equinócio da primavera, em setembro, a duração se equilibra novamente entre dia e noite.

Embora também ocorra em Pernambuco, o impacto do solstício na duração dos dias e das noites é mais perceptível em regiões de latitude média ou alta, como é o caso, por exemplo, dos estados mais ao Sul do Brasil, da Argentina e do Chile.

"Esse fenômeno é mais acentuado quanto mais afastado do equador terrestre o observador se encontra. Quanto maior a latitude, mais se percebe essa diferença, chegando ao máximo nos polos, onde o Sol não nasce no inverno e não se põe no verão", esclarece a astrônoma do Observatório Nacional, Josina Nascimento.

O Observatório Nacional ainda explica que, nos dias atuais, o inverno pode começar em 20 ou 21 junho. A variação está ligada, principalmente à precessão dos equinócios, que desloca os pontos dos equinócios em relação às estrelas.

"Além disso, há uma diferença entre o ano civil e o ano trópico: enquanto o ano civil tem 365 dias, o ano trópico — tempo entre dois solstícios ou equinócios consecutivos — tem 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Essa discrepância é ajustada pelo ano bissexto, corrigindo a defasagem de cerca de seis horas que ocorre a cada ano", destaca o Observatório Nacional.

Eventos extremos

Em um planeta que sofre cada vez mais com as mudanças climáticas, é importante destacar que pode acontecer, em algum dia, um evento extremo de muita chuva, com altos volumes. E esses eventos, destaca a meteorologista da Apac, não podem ser previstos com grande antecedência.

"O que vem ocorrendo é que esses eventos podem ocorrer em qualquer mês do ano, podemos ter um evento de chuva de 100 milímetros aqui.O planeta está aquecendo, Pernambuco também, e esse aquecimento faz com que, em alguns momentos, quando se entra um sistema meteorológico que tenha potencial de ter uma chuva moderada a forte, ele pode potencializar e principalmente quando é antecedido de dias muito quentes", afirma Aparecida Fernandes.

"Os eventos extremos estão ficando mais intensos e mais frequentes porque o calor é o alimento para essas chuvas fortes"

Diante desse cenário e da chegada do inverno, a população precisa ficar atenta aos canais oficiais da Apac, como o perfil no Instagram ou o site da agência.

