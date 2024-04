Inverno abundante em neve e degelo repentino causaram inundações na Rússia

A- A+

As atuais enchentes nas regiões fronteiriças da Rússia e do Cazaquistão são causadas pelo excesso de neve que derreteu muito rapidamente devido ao rápido aumento das temperaturas, explica uma climatologista, que dá menos importância à mudança climática.

"Ao contrário do noroeste da Europa, onde as enchentes são causadas principalmente pelas precipitações de inverno, que devem aumentar com a mudança climática, a relação entre as enchentes de 2024 na Rússia e a mudança climática é menos óbvia", explica Maria Shahgedanova, professora da Universidade de Reading, na Inglaterra.

"As enchentes de primavera na Rússia e no norte do Cazaquistão, devido ao derretimento da neve, ocorrem regularmente", lembra ela, citando episódios graves em "1922, 1942 e 1957".

Mas "não há uma tendência clara de aumento na frequência das inundações" nessas regiões, onde metade é causada pelo derretimento da neve e um terço por chuvas excessivas, de acordo com a climatologista.

O evento atual "atribuiria principalmente à variabilidade climática (em oposição à mudança de longo prazo)", diz ela.

Este ano, "a espessura da neve ficou de 30 a 60% acima da média".

O fator humano

"Ao mesmo tempo, há uma tendência clara de diminuição da duração da cobertura de neve, tanto nas observações quanto nas projeções", acrescenta.

O fator humano é importante, como ilustrado pela controvérsia na Rússia sobre o rompimento de uma barragem em Orsk, uma cidade de 220.000 habitantes nos Urais.

"O principal fator das inundações é a natureza, mas os problemas com a construção de represas também desempenham um papel", disse Mikhail Bolgov, hidrólogo da Academia Russa de Ciências, entrevistado por um meio de comunicação russo.

Além disso, embora as represas protejam, "elas também podem elevar o nível porque estreitam o rio", acrescentou.

Um reservatório a montante poderia ter absorvido parte da água, mas já estava parcialmente cheio, de acordo com Dmitry Boldirev, um defensor dos direitos humanos citado pela mídia russa.

"Os funcionários estavam alarmados desde janeiro, pedindo aos responsáveis que começassem a drenagem, mas eles se recusaram porque não havia água suficiente no ano anterior", disse ele.

Foi aberta uma investigação por negligência e violação das normas de segurança. Em Orenburg, outro centro urbano às margens do rio Ural, alguns moradores também apontaram que grandes conjuntos habitacionais foram construídos em áreas propensas a inundações, ignorando as regras.

Veja também

Investigação Suspeito de colaborar com plano russo para assassinar Zelensky é preso na Polônia