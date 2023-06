Inverno começa nesta quarta-feira (21); saiba como será a estação em Pernambuco

A- A+

Começa às 11h58 desta quarta-feira (21) o inverno no Hemisfério Sul. A estação, que se inicia com o solstício, fenômeno astronômico que ocorre duas vezes no ano, segue até 23 de setembro, quando dará lugar à primavera.

Em Pernambuco, a estação é marcada pelo período de maior incidência de chuvas e temperaturas mais amenas.

A data é conhecida por ter o dia mais curto do ano, com menor incidência da luz do sol. No Recife, o sol nasce às 5h32 e se põe às 17h10 - uma duração de 11 horas e 37 minutos.

Em Pernambuco, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o período deve ser de chuvas dentro da média na Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata e de normal a abaixo da média no Agreste do Estado - no Sertão, os meses já são, segundo a climatologia, o período mais seco do ano.

“Aqui em Pernambuco, os meses mais frios normalmente são os meses de julho e agosto, e as menores temperaturas ocorrem em partes mais altas tanto do Sertão, quanto do Agreste”, explica a meteorologista da Apac Aparecida Fernandes. No Sertão e no Agreste, as temperaturas podem ser de até menos de 15ºC.

“As temperaturas na RMR e Zona da Mata diminuem, mas nem tanto, devido à proximidade com o mar, que serve como um regulador das temperaturas. Não temos nem temperaturas tão elevadas e nem tão frias. De toda maneira, na Região Metropolitana tem uma leve diminuição”, completa Aparecida.

Ainda de acordo com a meteorologista, o El Niño, fenômeno que deve causar estiagem em parte do País, não deve ter tanta influência no período do inverno em Pernambuco, mas deve causar um verão mais quente.

O começo do inverno deve trazer mais chuva para o Sul do Brasil. Com a influência do fenômeno El Niño, o país deve experimentar uma estação mais chuvosa que o normal no Sul e Sudeste, e mais seca em toda a metade norte do país.

Confira as médias históricas para as regiões nos meses de inverno:

Junho

RMR - 337,6 mm *mês mais chuvoso do ano

Mata - 224,6 mm *mês mais chuvoso do ano

Agreste - 115,3 mm *mês mais chuvoso do ano

Sertão - 35,5 mm

Julho

RMR - 314,0 mm

Mata - 200,9 mm

Agreste - 107,9 mm

Sertão - 28,8 mm

Agosto

RMR - 176,9 mm

Mata - 112,4 mm

Agreste - 58,5 mm

Sertão - 11,6 mm

Setembro

RMR - 176,9 mm

Mata - 112,4 mm

Agreste - 33,4 mm

Sertão - 8,5 mm *mês mais seco do ano

Solstício

A palavra solstício vem do latim (sol + sistere) e significa "sol imóvel". Cleiton Batista, que faz parte do núcleo de educação do Espaço Ciência, explica que o solstício de inverno é a época em que o sol, em seu movimento aparente na esfera celeste, atinge o seu maior afastamento em relação ao Equador.

“Como o plano da trajetória circular do sol é inclinado em relação ao plano do Equador celeste em cerca de 23,5 graus, o planeta permanece no espaço com o seu eixo inclinado. Com isso, temos uma das características mais deslumbrantes do nosso planeta: as estações do ano”, detalha Cleiton Batista.

“No Hemisfério Sul, onde está o Brasil, por conta da inclinação do globo, deixamos de estar voltados para o sol. É por isso que temos dias mais frios, pouco ensolarados”, completa Cleiton.

“Na estação, ocorrem inversões térmicas que causam nevoeiros e neblinas, principalmente no período da manhã. No período da tarde, pode ocorrer o contrário: após a dissipação do nevoeiro, o ar seco e o vento calmo favorecem a formação de bruma, que é quando ocorrem substâncias sólidas presentes na atmosfera, como poeira, fumaça, e tudo isso polui o ar”, completa Cleiton Batista.

