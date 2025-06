A- A+

SAÚDE Inverno: estação é a grande vilã nas alergias e irritações de pele; saiba o motivo As alergias podem ter diversas manifestações: desde as alimentares até as respiratórias

O inverno começou hoje e com ele o alerta que ganha destaque é o das alergias de pele, a exemplo da dermatite. Trata-se de um problema corriqueiro, mas muito incômodo. As alergias podem ter diversas manifestações: desde as alimentares até as respiratórias. Mas nesta época do ano, elas surgem com mais frequência.

Uma das razões para o inverno ser propício para aparecimento de quadros do tipo é levantada pelos banhos mais quentes, assim como o eventual uso de roupas que estavam guardadas por muito tempo. Em somatória com o clima seco, esses fatores podem alterar a barreira de proteção da pele, favorecendo o surgimento de inflamações, informou em nota recente a secretaria de Saúde da cidade de São Paulo.





Automedicação

Em comunicado à imprensa, Rosana Lazzarini, especialista em alergias e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), vai além e explica mais causas da ocorrência de saúde.



“Na pele, vários produtos de uso diário podem causar dermatite alérgica de contato, como produtos de metal que contem níquel, como bijuterias, fivelas de cinto, agulhas de costura e crochê, tesouras, alicates de cutícula. Outra causa comum são os cosméticos em cuja composição existem diversos produtos com potencial alérgico, como as fragrâncias e os conservantes”, exemplifica a médica.

A especialista sugere, portanto, evitar o uso de vários cosméticos ao mesmo tempo, como diversos cremes ou loções. Um outro ponto importante é descontinuar o uso de qualquer produto ou objeto ao menor sinal de reação na pele. Evitar automedicação também é um ponto de destaque.

Vale dizer que, apesar das temperaturas baixas, também é preciso evitar o contato prolongado com o sol em horários de maior incidência, caso das 10h às 16h. O uso de filtro solar diário também deve ser mantido.

