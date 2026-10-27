América Latina
Investigação da AFP revela crescente papel dos EUA em base militar do Equador
Taura é uma base aérea com mais de 70 anos
Uma base militar remota do Equador tornou-se uma peça-chave para Washington na guerra contra o tráfico de drogas, segundo registros de voos, imagens de satélite, testemunhas e documentos militares aos quais a AFP teve acesso.
Localizada a uma hora de Guayaquil, o porto de onde sai a maior parte da droga com destino aos Estados Unidos, Taura é uma base aérea com mais de 70 anos.
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A AFP observou obras consideráveis junto à pista, identificou cerca de 20 voos militares americanos entre junho e meados de outubro e obteve documentos que fazem referência à presença de tropas dos Estados Unidos e a "voos temporários de apoio" a partir da base.