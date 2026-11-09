A- A+

REDES SOCIAIS Investigação espanhola denuncia inação do TikTok para combater presença de pedófilos na plataforma Investigadores encontraram mais de 26.000 perfis de potenciais pedófilos que trocavam ou vendiam materiais de abuso no TikTok, dos quais 7.700 operavam em espanhol

A fundação espanhola de combate à desinformação Maldita.es denunciará o TikTok à Justiça por não fazer o suficiente para impedir que pedófilos troquem material ilegal ou solicitem conteúdo ilícito a menores de idade na plataforma.

Durante a investigação, que começou a ser publicada nesta segunda-feira, a Maldita.es afirma ter encontrado mais de mil vídeos explícitos de abuso sexual infantil nesta rede social, que somavam 48 milhões de visualizações.

"Conteúdo que você esperaria encontrar apenas na dark web está no TikTok", afirma a Maldita.es em seu relatório. Procurado pela AFP, o TikTok não respondeu até o momento.

Segundo a Maldita.es, que já havia investigado o tema em outras duas ocasiões, o TikTok retirou apenas 10% do conteúdo denunciado pela organização e bloqueou somente 26% do material ilegal na Espanha.

Os investigadores também encontraram mais de 26.000 perfis de potenciais pedófilos que trocavam ou vendiam materiais de abuso no TikTok, dos quais 7.700 operavam em espanhol, acrescenta o relatório.

Embora as regras do TikTok não permitam que menores façam transmissões ao vivo, a investigação identificou quase uma centena de transmissões do tipo em 17 países, nas quais os espectadores pediam que crianças fizessem coisas, algumas de natureza sexual, em troca de dinheiro.

Segundo a Maldita.es, o mecanismo de busca desta rede social, que pertence ao grupo chinês ByteDance, não bloqueou palavras-chave relacionadas a estes conteúdos – como já fizeram outras plataformas.

A Maldita.es anunciou que apresentará uma denúncia à unidade de Criminalidade Informática da Promotoria espanhola.

"As descobertas desta investigação colocam em forte dúvida a efetividade das medidas do TikTok contra o abuso de menores", o que contraria as obrigações estabelecidas pela Lei europeia de Serviços Digitais (DSA) para as grandes plataformas, afirmou a Maldita.es.

Veja também