Confusão Investigação preliminar vai apurar conduta de PM contra ambulante durante bloco em Abreu e Lima Imagens mostram o momento em que um PM discute com um vendedor ambulante que comercializava bebidas em um veículo

A Polícia Militar de Pernambuco abriu investigação preliminar para apurar a conduta de agentes envolvidos em uma abordagem policial durante o Bloco da Ressaca, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, nesse domingo (22).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um PM discute com um vendedor ambulante que comercializava bebidas em um veículo durante o evento.

Na gravação, o agente de segurança, que estava acompanhado de outros policiais, aparece retirando a placa de divulgação das bebidas e começa a fechar o porta malas do veículo.

Nesse momento, o ambulante abordado reage e tenta colocar a placa no local novamente. É quando o policial detém o homem e o direciona até a calçada. A imagem mostra que o vendedor chega a ter o rosto batido contra a parede.

Procurada pela reportagem da Folha de Pernambuco, a Polícia Militar do estado emitiu uma nota em que afirma ter determinado a abertura de uma Investigação Preliminar (IP) para apurar a conduta dos policiais envolvidos.

"A Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social iniciou uma Investigação Preliminar, por meio da qual as informações serão verificadas, assim como serão coletados os subsídios necessários para instauração de processo administrativo", informou o documento.

A corporação destacou, ainda, que não coaduna com atos incompatíveis com os valores e a disciplina da instituição, adotando providências administrativas cabíveis diante de indícios de irregularidades.

A PM ressaltou também que, em caso de necessidade, o setor de ouvidoria do órgão correcional funciona 24 horas, inclusive finais de semana e feriados.

"O cidadão pode ir presencialmente na Avenida Conde da Boa Vista, nº 428 - Boa Vista, Recife, ou acionar o órgão remotamente pelo telefone/WhatsApp: (81) 3184-2714 ou e-mail [email protected]", destacou a nota da PM.



