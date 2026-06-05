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Crime Investigador norte-americano participa de pré-lançamento de livro sobre o Caso Beatriz Assassinato de menina de 7 anos em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, chocou o estado em dezembro de 2015

Um dos casos criminais de maior repercussão do país, o Caso Beatriz, ocorrido em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, no dia 10 de dezembro de 2015, ganhará um livro sobre os desafios encontrados durante a investigação do crime.

A obra foi escrita pelo investigador norte-americano Fred Ponce, especialista em investigação de homicídios e integrante das análises independentes realizadas ao longo dos últimos anos sobre o caso.



O livro ganhará um pré-lançamento com a presença do autor neste domingo (7), às 15h, na Chácara Professor Sandro, localizada na Estrada da Adutora, Distrito Industrial, em Juazeiro, na Bahia.

Durante o evento, o autor apresentará o livro ao público e compartilhará sua visão sobre a investigação os elementos que o levaram a aprofundar os estudos sobre o assassinato da menina Beatriz, que tinha 7 anos.

Além da apresentação da obra, o momento será dedicado à reflexão sobre a busca por justiça, verdade e direitos humanos, com a presença da família de Beatriz.



Relembre o caso

Beatriz Angélica Mota foi assassinada a facadas durante uma festa de formatura no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, em Petrolina, no dia 10 de dezembro de 2015.

Ela foi alvo de 42 golpes de faca dentro de um depósito de material esportivo da escola.



A menina estava acompanhada dos pais e saiu para beber água quando foi surpreendida por Marcelo da Silva, conforme apuraram as investigações do caso.

O crime chocou o estado e ainda não teve um desfecho pouco mais de dez anos depois.

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