eua Investigadores apontam que registro "assustador" do mergulho fatal do submersível Titan é falso Equipe federal que investiga o desastre descobriu que o relato detalhado da descida da embarcação "foi inventado"

No ano passado, uma suposta transcrição das comunicações entre o submersível Titan e sua nave-mãe circulou amplamente na internet. Visto milhões de vezes, o chamado registro sugeriu que uma série de alarmes transformou um mergulho no local de descanso do Titanic em uma crise de tirar o fôlego, na qual os cinco viajantes lutaram em vão para retornar à superfície.

Mas o chefe da equipe federal do governo dos EUA que investiga o desastre disse que a transcrição inteira é uma ficção. Após quase um ano de investigação, seu grupo não encontrou sinais de que os cinco viajantes a bordo do Titan tivessem qualquer aviso da implosão catastrófica que levaria suas vidas.

A duas milhas de profundidade, onde a água do mar exerce vastas pressões, uma implosão teria feito o colapso violento do casco do veículo instantâneo.

"Estou confiante de que é uma transcrição falsa. Foi inventado. A autoria não é conhecida" disse o Capitão Jason D. Neubauer, que se aposentou da Guarda Costeira dos EUA e atua como presidente do Conselho de Investigação Marítima, o mais alto nível de investigação da agência.

Apesar do ar de autenticidade do registro, a equipe federal enxergou através da pretensão por uma variedade de razões. Significativamente, a equipe de Neubauer teve acesso aos registros das comunicações reais entre o submersível e sua nave-mãe, que permanecem como parte não revelada da investigação federal.

Ele disse que sua equipe, auxiliada por investigadores da Junta Nacional de Segurança dos Transportes, "não encontrou evidências" de que os viajantes do Titan tivessem conhecimento da iminente implosão ou de seu destino.

Sua esperança, acrescentou Neubauer, é que a verdade console os parentes preocupados de que os cinco homens dentro do Titan possam ter sofrido em seus últimos momentos.

As revelações do investigador são as primeiras a surgirem de uma investigação abrangente iniciada no verão passado sobre o desastre e suas causas. Embora houvesse expectativas de que a investigação fosse concluída antes do aniversário da destruição do Titan, uma mistura de complexidades técnicas e jurisdicionais significa que um relatório final poderia levar anos.

A transcrição aparentemente começou a circular na internet no final de junho e ofereceu um relato minuto a minuto rico em detalhes técnicos. Ela relatava acrônimos especializados do Titan, o primeiro nome de um especialista da nave-mãe e representações críveis da descida do submersível. Em resumo, o relatório detalhado tinha um ar de autenticidade.

"Alguém fez isso bem o suficiente para parecer plausível", disse Neubauer. O registro fez com que os aventureiros "parecessem estar em pânico", acrescentou.

Em entrevista, Alfred S. McLaren, um submarinista aposentado da Marinha, piloto de submersíveis e presidente emérito do Explorers Club, disse que encontrou a transcrição crível. "Faz sentido", ele disse. "Parece certeiro" em termos de como o Titan e sua nave-mãe teriam se comunicado.

Informado em uma entrevista subsequente da refutação da Guarda Costeira, McLaren especulou sobre o motivo da fraude. "Pode ter sido feito para constranger a OceanGate", disse ele. "Certamente foi garantido para agitar os parentes."

Na entrevista, Neubauer contou não apenas sobre a rejeição da autenticidade da transcrição por sua equipe, mas como a investigação foi uma das mais complexas que já enfrentou ao longo das décadas. Fatores complicadores, disse ele, incluíam a falta de testemunhas do desastre, uma infinidade de novas tecnologias de embarcações, a necessidade de testar materiais exóticos e extrair dados de dispositivos eletrônicos, e o local do desastre no Canadá em águas internacionais, criando questões jurisdicionais.

A investigação

O próprio mergulho ilustra os emaranhados. A OceanGate estava sediada em Everett, Washington, mas sua nave-mãe, o Polar Prince, era do Canadá, e as cinco pessoas a bordo do submersível eram cidadãos da Inglaterra, Paquistão, França e Estados Unidos.

Como resultado, a investigação da Guarda Costeira tem muitos parceiros - não apenas a Junta Nacional de Segurança dos Transportes dos EUA, mas também órgãos semelhantes no Canadá, França e Reino Unido. A agência conta com a Marinha dos EUA para recuperar destroços do local do acidente.

A multiplicidade de ângulos e investigadores, disse Neubauer, tornou alguns aspectos da investigação mais difíceis do que o esperado e adiou sua data de conclusão.

A investigação começou oficialmente em 23 de junho, no dia seguinte ao anúncio da implosão, e sua convocação previa um relatório final em um ano. No entanto, Neubauer disse que um relatório importante geralmente leva dois ou três anos para ser concluído. Ele sugeriu que a investigação do Titan provavelmente seguiria o mesmo padrão.

Apesar do tempo e esforço, Neubauer disse que valorizava tais investigações porque os resultados frequentemente se transformam em novas leis, regras e regulamentos que melhoram a segurança das embarcações.

Neubauer acrescentou que os amigos e familiares das vítimas do Titan podem se confortar sabendo que tais desastres têm um lado bom.

Relembre o caso

Os cinco homens a bordo do submersível eram Shahzada Dawood, 48 anos, um empresário britânico-paquistanês; seu filho, Suleman, 19 anos; Hamish Harding, 58 anos, executivo de uma companhia aérea britânica; Paul-Henri Nargeolet, 77 anos, uma autoridade francesa em Titanic; e Stockton Rush, 61 anos, fundador e CEO da OceanGate, a empresa americana que construiu o submersível e conduziu seus mergulhos turísticos. Ele também era o piloto do Titan naquele dia.

Durante anos, a partir de 2018, Rush ignorou avisos de que o design não convencional do sub estava destinado a falhar. Uma renúncia da OceanGate para passageiros em potencial postada no site Business Insider dizia que a nave "experimental" havia afundado sob as ondas cerca de 90 vezes e conseguido alcançar a profundidade do Titanic em 13 mergulhos

A calamidade do Titan começou em 18 de junho de 2023, quando a embarcação foi relatada como desaparecida no Atlântico Norte. Em 22 de junho, a Guarda Costeira, citando a descoberta de destroços do Titan perto do local de descanso do Titanic, anunciou que o submersível sofreu uma "implosão catastrófica".

Durante os cinco dias tensos, uma frota de navios internacionais procurou pela embarcação perdida, alimentando esperanças de que os viajantes do Titan estivessem de alguma forma vivos, mas presos em uma crise cada vez mais sombria a 2 milhas de profundidade.

Relatos da imprensa perguntavam quanto oxigênio poderia restar no sistema de suporte à vida do submersível. Barulhos de batidas subaquáticas também foram detectados. Alguns analistas sugeriram que sobreviventes no submersível perdido estavam tentando desesperadamente sinalizar sua localização na esperança de resgate.

O anúncio de implosão da Guarda Costeira pôs fim à narrativa de sobrevivência. A especulação pública nas semanas seguintes se voltou para o que poderia ter dado errado nos últimos minutos do Titan em 18 de junho.

