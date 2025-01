A- A+

coreia do sul Investigadores de avião que caiu na Coreia do Sul encontram penas nos motores O piloto alertou sobre uma colisão com pássaros antes de abortar a primeira tentativa de pouso

Investigadores do acidente aéreo da Jeju Air, que matou 179 pessoas em dezembro, encontraram penas em ambos os motores, de acordo com relatos da imprensa da Coreia do Sul, onde uma colisão com pássaros está sendo investigada como uma das possíveis causas da tragédia.

O Boeing 737-800 voava da Tailândia para Muan, na Coreia do Sul, em 29 de dezembro com 181 passageiros e tripulantes quando aterrissou sem trem de pouso no Aeroporto Internacional de Muan e explodiu em uma bola de fogo após colidir com um muro de concreto no final do pista.

Este foi o pior desastre aéreo que a Coreia do Sul já vivenciou.

"Penas foram encontradas em ambos os motores", disse o Instituto Nacional de Recursos Biológicos, afiliado ao governo, à emissora sul-coreana MBN, sem especificar a fonte da informação.

"Concluímos a análise de um total de 17 amostras, incluindo penas e sangue", disse.

O Ministério de Terra, Infraestrutura e Transporte se recusou a confirmar a informação quando foi contatado pela AFP.

Investigadores sul-coreanos e americanos ainda estão investigando a causa do acidente, que chocou o país inteiro.

Os investigadores identificaram uma colisão com pássaros, uma falha no trem de pouso e o muro na borda da pista como possíveis causas do acidente.

O piloto alertou sobre uma colisão com pássaros antes de abortar a primeira tentativa de pouso. O avião caiu na segunda tentativa, quando o trem de pouso não foi acionado.

O investigador principal, Lee Seung-yeol, disse aos repórteres na semana passada que "penas" foram encontradas em um dos motores recuperados do avião, mas alertou que uma colisão com pássaros não leva à falha imediata do motor.

"Precisamos investigar se isso afetou ambos os motores. É certo que um motor definitivamente sofreu uma colisão com pássaros", disse ele.

A investigação ficou ainda mais complicada quando o Ministério do Transporte disse que as caixas-pretas contendo dados de voo e gravações de voz da cabine pararam de gravar quatro minutos antes do desastre.

As autoridades revistaram vários escritórios ligados à investigação do acidente, incluindo um no aeroporto de Muan, um escritório regional de aviação e a sede da Jeju Air na capital, Seul.

O Ministério de Terra e Transporte estendeu o fechamento do aeroporto de Muan até 19 de janeiro.

