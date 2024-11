A- A+

Rio de Janeiro Investigados na máfia das cantinas de presídios do Estado do RJ são alvo em ação do MPRJ Operação cumpre mandados de busca e apreensão nesta terça-feira (12)

O Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/MPRJ), com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência, cumpre quatro mandados de busca e apreensão contra investigados no caso de funcionamento de cantinas nos presídios e casas de custódia no Estado do Rio de Janeiro.



A operação Snack Time, deflagrada nesta terça-feira, decorre de um procedimento investigatório criminal (PIC) do GAECO/MPRJ que apura a máfia das cantinas. O prejuízo, destaca o órgão, foi de mais de R$ 25 milhões. Os alvos são investigados por organização criminosa, cartel e fraude à licitação.



Entre os alvos estão dois advogados. O esquema investigado envolveria ao menos 30 empresas e agentes da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), ligados direta ou indiretamente ao grupo criminoso.



De acordo com o Gaeco, a organização criminosa causou prejuízo ao Estado do Rio de Janeiro, com um valor de R$ 25.246.970,71 em locações devidas pelas empresas para a SEAP. As investigações tiveram início a partir de um relatório da Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário (SSISPEN).

Os mandados foram obtidos junto à 1ª Vara Criminal Especializada em Organizações Criminosas e estão sendo cumpridos nos bairros de Copacabana, na Zona Sul do Rio, em Barra da Tijuca, Sepetiba e Bangu, estes na Zona.Oeste.

Advogados investigados

Segundo o Gaeco, o esquema ocorre desde 2019, tendo sido estruturado dentro da Seap para manter um cartel que controla o serviço de cantinas. Após a decisão da secretaria de encerrar o serviço, a organização passou a utilizar pessoas presas para abrir ações contra o Estado.



Um grupo de advogados ingressou com ações judiciais em nome dos presos para induzir o Judiciário ao erro, como se as pessoas em reclusão estivessem pleiteando a necessidade da reabertura das cantinas.

Ainda segundo o GaecoJ, em depoimento, os presos afirmaram que não tinham conhecimento do objeto da ação quando assinaram as procurações. De acordo com os promotores de Justiça, os advogados tinham como objetivo garantir a continuidade de uma prática que prejudica tanto o Estado quanto os internos do sistema prisional, devido aos altos preços dos produtos vendidos.

