A- A+

PERNAMBUCO Investimento em tecnologia: TJPE lança aplicativo para otimizar serviços jurídicos para a população Presente no lançamento, estava o Diretor executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi, que compareceu a convite do presidente eleito do TJPE, desembargador Ricardo Paes Barreto

Como parte dos investimentos em tecnologia da nova mesa diretora, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) lançou, nesta terça-feira (16), o TJPE+, aplicativo que visa possibilitar a utilidade de serviços.

Presente no evento, realizado no Palácio da Justiça, no bairro de Santo Antônio, área central do Recife, estava o Diretor executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi, que compareceu a convite do presidente eleito do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), desembargador Ricardo Paes Barreto.

O aplicativo foi desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Judiciário. Dentre os serviços ofertados, estão consultas processuais e de jurisprudência. Futuramente, é esperada a chegada de funcionalidades como emissão de certidões, prestação de queixa nos juizados, visualização de processos e audiências on-line, em parceria com o Porto Digital.

"O aplicativo surge para dar aos cidadãos maior possibilidade de acesso aos seus direitos. Finalmente os usuários poderão ter acesso aos serviços que prestamos. Posteriormente iremos ampliar para os juizados especiais, violência contra a mulher, e uma gama enorme de funcionalidades que, agora, estão disponíveis para a população", revelou o presidente eleito do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), desembargador Ricardo Paes Barreto.

O objetivo da medida é tornar o Judiciário mais acessível e simples para que as pessoas possam buscar de forma mais autônoma os seus direitos. O trabalho do Porto Digital no processo vai consistir em trazer a experiência do usuário como centro para o desenvolvimento dos serviços que irão integrar a plataforma.

"Temos que parabenizar a iniciativa, porque o aplicativo é mais um instrumento para facilitar o acesso dos usuários aos serviços judiciários. A importância da nossa presença no evento é que a Folha de Pernambuco se engaja nesse movimento do Tribunal de Justiça no sentido de divulgar e irradiar toda essa ação administrativa", pontuou Paulo Pugliesi.



Investimento em tecnologia

Ao lado do desembargador Ricardo Paes Barreto, a nova mesa diretora do TJPE, que toma posse em 2 de fevereiro, conta ainda com o vice-presidente eleito, desembargador Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto. Dentre as novidades prometidas, está o investimento em tecnologia como carro chefe do projeto. Chats com uso de Inteligência Artificial (IA), modernização dos cartórios do Estado, além do próprio TJPE+, integram a pauta.



"Vamos inovar com muito investimento na área de Tecnologia da Inovação. Estamos com muitos projetos em andamento e iremos ainda iniciar outros. Implementaremos a Inteligência Artificial nas unidades de jurisdição e onde funcionam os juizados menores. Queremos facilitar o processo para os usuários de maneira rápida e mais simples", explicou Paes Barreto.

"É um fato que, a partir do momento em que assinamos o contrato, a nossa parceria com o TJPE vai trazer muitos avanços nos próximos cinco anos. Começamos com essas novas funcionalidades, que devem ser lançados nos próximos meses, mas também implementaremos serviços de IA para aumentar a capacidade de entrega dos serviços do Tribunal para a população. Podemos dar um salto qualitativo muito grande agora", completou o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena.

Como acessar

O TJPE+ já está disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store - para dispositivos iOS - e Google Play - para Android. No momento, estão disponíveis as funções "Consultas Processuais" e "Jurisprudência". De acordo com o órgão, as próximas funcionalidades serão desenvolvidas em parceria com o Porto Digital para atualização em breve.

No momento, o passo a passo para utilização do aplicativo segue simples. Após baixá-lo, é necessário escolher uma das duas opções mencionadas acima, que estarão disponíveis na tela inicial. Para consulta processual, é necessário digitar o número completo do processo e clicar em "pesquisar" para ter acesso a todas as informações desejadas. É preciso, no entanto, se atentar a um fator: não é possível acessar processos que tramitam em segredo de justiça.

Se o objetivo for obter mais informações sobre jurisprudência, é preciso clicar na opção na tela inicial e digitar o assunto desejado para ter acesso às decisões sobre o tema.

"Nós já temos o Nísia, um aplicativo onde mulheres podem fazer denúncias de violência, e o TJPE Atende, utilizado por todas as partes para serviços jurídicos. Ambos aplicativos serão integrados no TJPE+ para que a população encontre todos os nossos principais serviços em uma só plataforma", disse a secretária de Tecnologia da Informação e Comunicação do TJPE, Juliana Neiva.

Veja também

POLÍCIA Carreta com som do tipo "paredão" roubada é recuperada pela PRF em São Caetano, no Agreste