EDUCAÇÃO Investimento nas redes de ensino público pretende atingir as necessidades da educação no Recife Aumento de investimentos e melhoria na infraestrutura educacional visam atender à demanda de alunos na capital

Aproximadamente 106 mil alunos, espalhados pela 455 unidades de ensino da capital pernambucana, estarão nas salas de aula nesta quarta-feira (05). Com um investimento acelerado na educação pernambucana, como a inauguração de novas escolas de tempo integral, a conquista de 100% de creches e escolas climatizadas em 2024 e novos projetos, como o programa Embarque Conectado, o Recife parte para novos desafios neste ano de 2025.



Segundo o secretário de Educação do Recife, Fred Amâncio, entre os avanços importantes que a pasta conquistou nos últimos anos, está o ‘Primeiras Letras’, um programa de alfabetização para melhorar a qualidade de aprendizagem dos estudantes que estão neste ciclo de ensino.

“Tivemos avanços muito grandes. O Recife saltou, na última medição do Ministério da Educação, do 21º para o 6º lugar do Brasil, avançando 15 posições. A gente também já inicia o ano com uma nova escola de tempo integral, que é a Osvaldo Lima Filho, que fica ali no bairro do Pina, em plena [avenida] Domingos Ferreira",afirmou o secretário

Fred Amâncio disse que a escola está na transição para o integral, começando com as aulas de

6º e 7º ano.

O secretário informou que ainda este mês será inaugurada uma escola municipal de anos iniciais e finais no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife, e tem a proposta de fortalecer a oferta aos moradores no bairro.

“Seguimos fortalecendo a infraestrutura, com obras de requalificação. Já alcançamos, em 2024, o feito de 100% das creches e escolas climatizadas. Já lançaremos nos próximos dias o edital do programa ‘Embarque Conectado’, que é o curso de ensino superior, na área de tecnologia, bancado pela Prefeitura do Recife. A determinação do prefeito é de aumentar em 2 mil vagas ofertadas, para esse ciclo de 2025 até 2028. A gente já começa com 500 vagas, ao longo deste ano”, finaliza o líder da pasta.





