EDUCAÇÃO Pernambuco investe R$ 100 milhões para construir quatro novas escolas técnicas; saiba onde Governo destaca que já foram publicadas as licitações para as novas unidades de ensino

O Governo de Pernambuco anunciou, nesta segunda-feira (22), investimento de R$ 100,9 milhões na construção de quatro novas escolas técnicas estaduais. Editais para contratação das empresas que ficarão responsáveis pelas obras já foram publicadas no Diário Oficial do Poder Executivo.

Segundo a Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE), as novas escolas serão construídas em diferentes regiões do estado:

- Caruaru, no Agreste Central;

- Caetés, no Agreste Meridional;

- Itapissuma, na Região Metropolitana do Recife; e

- Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte.

As quatro novas escolas terão capacidade para receber até 504 alunos por turno. Cada uma contará com 12 salas de aula, laboratórios, auditório, biblioteca, teatro de arena, refeitório, área de convivência e quadra poliesportiva coberta.

Os investimentos em cada uma variam por conta dos tamanhos dos terrenos e das áreas construídas, sendo R$ 29,4 milhões em Nazaré da Mata, R$ 24,5 milhões em Caetés, R$ 24,4 milhões em Itapissuma e R$ 22,6 milhões em Caruaru.

"As escolas técnicas representam um marco no futuro dos nossos estudantes, pois unem formação de qualidade com oportunidades reais de inserção no mundo do trabalho. Com essas novas unidades, reforçamos o compromisso de levar desenvolvimento às diversas regiões do Estado, garantindo que mais jovens tenham acesso a uma formação profissional", destacou o secretário esatadual de Educação, Gilson Monteiro.

Os projetos das quatro unidades de ensino foram desenvolvidos pela Secretaria de Projetos Estratégicos (Sepe). As obras serão executadas pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab).

O prazo previsto para conclusão de cada unidade é de dez meses, contados a partir da emissão da ordem de serviço.

