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PERNAMBUCO Investimentos no SUS e carreta da mulher integram agenda do Ministério da Saúde em Pernambuco Pasta lança iniciativas no estado nesta sexta-feira (12) e no sábado (13)

Pernambuco receberá agendas promovidas pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira (12) e no sábado (13). O estado está entre aqueles que receberão recursos para ampliação e reestruturação da rede pública de saúde por meio de uma nova etapa de investimentos federais.

Os recursos serão destinados à construção de dez unidades de saúde e à retomada de 12 obras que estavam paralisadas ou inacabadas em municípios pernambucanos.

O anúncio será realizado durante evento marcado para as 10h desta sexta (12), na sede da Superintendência do Ministério da Saúde em Pernambuco, no bairro de Casa Forte, Zona Norte do Recife.

Entre os equipamentos contemplados estão Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e Centros Especializados em Reabilitação (CER). As intervenções fazem parte de um conjunto de ações voltadas à expansão da estrutura de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

A iniciativa será executada simultaneamente em 25 estados. Em todo o país, estão previstas a construção de 204 novas unidades de saúde e a liberação de recursos referentes a 189 obras concluídas que integravam o Pacto Nacional de Retomada de Obras.

Abreu e Lima

Ainda na sexta-feira, às 15h, uma segunda agenda será realizada em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O município receberá o lançamento de uma unidade móvel destinada à realização de exames e consultas voltadas à saúde da mulher.

A carreta oferecerá serviços como mamografia, ultrassonografia pélvica e transvaginal, consultas ginecológicas especializadas e biópsias. O atendimento será destinado a pacientes do SUS previamente encaminhadas pela rede municipal de saúde.

Cabo de Santo Agostinho

No sábado (13), às 9h, a carreta será lançada no Cabo de Santo Agostinho, também na RMR.

Instalada no estacionamento da prefeitura do Cabo, na Rua Manoel Queiroz da Silva, a carreta conta com equipamentos, insumos e equipes multiprofissionais para a realização dos procedimentos.

As ações integram o programa Agora Tem Especialistas, que reúne medidas voltadas à ampliação da oferta de consultas, exames e procedimentos especializados na rede pública de saúde.

O lançamento contará com a presença do secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Sales; do diretor do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência, Fernando Figueira; e do superintendente do Ministério da Saúde em Pernambuco, Rosano Freire.

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