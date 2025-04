A- A+

Saúde Ioga ou pilates: qual é a melhor disciplina para ganhar flexibilidade, força e queimar gordura? Apesar de suas semelhanças, as disciplinas apresentam diferenças com base nas necessidades específicas de cada cliente

Nos últimos anos, ioga e pilates se tornaram duas das disciplinas mais populares no mundo do bem-estar.

Ambas as práticas ganharam popularidade por sua capacidade de melhorar a flexibilidade, a força e promover a conexão entre corpo e mente.

No entanto, apesar de suas semelhanças, eles apresentam diferenças que podem influenciar as escolhas dos profissionais com base em suas necessidades específicas.

Foco e objetivo principal de cada disciplina

Embora tanto a ioga quanto o pilates compartilhem benefícios físicos, eles diferem em seu propósito e abordagem. Yoga, que tem raízes antigas na Índia, não é apenas uma atividade física, mas uma filosofia de vida que inclui posturas (asanas), respiração (pranayamas), meditação e relaxamento (savasana).

A professora Ornella Puccio explica que "o que realmente distingue o ioga é seu componente espiritual, que é essencial para que a prática seja abrangente. Sem esse elemento, ele seria reduzido a uma atividade puramente física."

O pilates, desenvolvido no século XX por Joseph Pilates, concentra-se principalmente no condicionamento físico, particularmente na força do core, no alinhamento e na mobilidade.

“Pilates é um método de exercício que foi inicialmente desenvolvido para fins de reabilitação para pessoas com lesões ou deficiências físicas.

No entanto, devido aos seus múltiplos benefícios à saúde, sua prática se expandiu para um público mais amplo”, diz o instrutor Alex Canales.

Benefícios de cada disciplina

Ambas as disciplinas oferecem uma variedade de benefícios, tanto físicos quanto mentais.

Ioga, segundo Puccio, é excelente para reduzir o estresse e a ansiedade, além de melhorar a flexibilidade e a mobilidade.

“A combinação de respiração, atenção plena e posturas é a chave para desestressar o corpo. Ao praticar a respiração consciente durante a meditação e as posturas, o corpo relaxa naturalmente”, explica Franco Sánchez-García, fundador da FrancoYoga. No nível físico, a ioga melhora a resposta imunológica, a pressão arterial e a postura.

O pilates, por outro lado, concentra-se no fortalecimento do core, o que ajuda a melhorar a postura, a estabilidade e a mobilidade.

“Pilates é particularmente útil para aqueles que buscam prevenir ou aliviar dores lombares. Este método enfatiza o fortalecimento do reto abdominal, oblíquos internos e externos, transverso abdominal e músculos das costas”, explica Verónica Oblitas.

Além disso, em termos mentais, promove a concentração total, o que melhora o gerenciamento do estresse e a estabilidade emocional na vida diária.

Flexibilidade: diferentes abordagens

Ambas as disciplinas são eficazes para melhorar a flexibilidade, embora de maneiras diferentes.

O ioga, por meio de posturas sustentadas e progressivas, permite o alongamento profundo dos músculos e articulações.

“A ioga melhora a elasticidade muscular por meio de posturas sustentadas que permitem alongamento profundo”, diz Rob Saper, especialista em medicina integrativa.

O pilates, por outro lado, combina alongamento com uma abordagem controlada, enfatizando o alongamento muscular preciso.

Exercícios como "The Saw" e "Roll Up" são exemplos de movimentos de pilates que promovem flexibilidade.

Força e estabilidade: qual a melhor opção?

Em termos de ganho de força e estabilidade, o pilates tem uma vantagem. O método é projetado especificamente para fortalecer o core, melhorando a estabilidade do corpo e protegendo a coluna.

Embora a ioga também trabalhe o core, seu foco é mais geral.

“O pilates foi projetado especificamente para fortalecer os músculos abdominais, lombares, glúteos e pélvicos”, diz Saper. Victoria Salas, diretora do Rimbo Pilates Studio, ressalta que o pilates pode ser mais eficaz para obter força e estabilidade no core.

Qual disciplina é mais eficaz para queimar gordura?

Quanto à queima de gordura, ambas as práticas apresentam benefícios, ainda que indiretos.

“O pilates fortalece os músculos, o que aumenta o gasto calórico basal, mas não deve ser considerado um exercício cardiovascular”, explica Saper.

A ioga, por sua vez, pode ajudar a regular o estresse e controlar o apetite, mas para uma perda de gordura eficaz, é aconselhável combinar essas disciplinas com exercícios aeróbicos.

Para quem cada disciplina é recomendada?

Ioga é ideal para quem busca uma prática introspectiva que combina movimento e meditação, e é acessível a todos os níveis de condicionamento físico.

Dependendo do estilo de ioga, benefícios específicos podem ser obtidos. Por exemplo, vinyasa e hot yoga melhoram a força, o equilíbrio e o desempenho atlético.

De acordo com Rob Saper, a ioga também promove flexibilidade, respiração e concentração, qualidades úteis para pessoas que praticam atletismo, natação ou artes marciais.

Por outro lado, o pilates é uma prática mais técnica e estruturada, focada no fortalecimento do core e na melhoria da postura.

Ornella Puccio recomenda Pilates para quem busca objetivos físicos específicos ou está em reabilitação devido a lesões.

É aconselhável combinar as duas práticas?

Por fim, é recomendável combinar ioga e pilates, pois ambas as disciplinas oferecem benefícios complementares.

A professora da FrancoYoga destacou que o pilates ajuda a aumentar a consciência muscular e tonificar o corpo por meio da tensão dinâmica, enquanto o yoga complementa esse trabalho melhorando a elasticidade e a consciência respiratória.

Verónica Oblitas também destacou que o pilates estabiliza a coluna e fortalece o core, enquanto o ioga amplia a amplitude articular e contribui para a redução do estresse por meio da respiração diafragmática, diferentemente da respiração costal do pilates, que melhora a oxigenação muscular.

Integrar ambas as práticas em um plano de treinamento pode proporcionar benefícios físicos e mentais equilibrados.

“No final das contas, não há uma resposta única sobre se ioga ou pilates é melhor, porque tudo depende do que cada pessoa está buscando em um dado momento da vida. O ideal é experimentar as duas práticas e ouvir seu corpo: você precisa de mais controle e precisão ou mais fluidez e liberdade? Às vezes, você pode se beneficiar mais da estabilidade e foco do pilates; em outras, você pode se beneficiar mais da conexão e movimento do ioga. No final, o importante é escolher o que faz você se sentir bem e aproveitar o processo”, concluiu Puccio.

