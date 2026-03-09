A- A+

Ação IPA promove programação especial durante o mês de março com foco na valorização das mulheres Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) desenvolve atividades com palestras e rodas de conversa voltadas para o público feminino

Ao longo de todo o mês de março, o Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) realiza uma programação especial em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado oficialmente nesse domingo (8).

As atividades ocorrerão na sede da instituição no bairro do Bongi, na Zona Oeste do Recife, e serão voltadas à valorização das mulheres e à conscientização sobre o enfrentamento à violência de gênero.

A programação contará com palestras, rodas de conversa e ações direcionadas às servidoras, colaboradoras e ao público feminino.

“Março é um mês que nos convida à reflexão e à ação. Celebrar o Dia Internacional da Mulher é reconhecer a força, a competência e o papel transformador das mulheres na sociedade e, especialmente, no desenvolvimento do nosso estado”, destacou o presidente do IPA, Miguel Duque.



Entre as ações previstas para o mês, serão promovidas discussões sobre a saúde mental da mulher, a luta contra o feminicídio, além de atividades de cuidados com a pele e automaquiagem.

“No IPA, convivemos diariamente com mulheres que são protagonistas no campo, na pesquisa, na assistência técnica e na gestão pública. Mas este também é um mês de posicionamento firme contra a violência de gênero”, completou o gestor.

Confira a programação do Instituto Agronômico de Pernambuco no Mês da Mulher:

10/03 (terça-feira)

10h – Roda de conversa: Saúde Mental da Mulher

Local: Sala 16 (1º andar)

Facilitadoras: Luiza Rique – Mestre em Psicologia e gestora da ONG GILU

Taís Freitas – Estudante de Psicologia e voluntária da ONG GILU

15h – Palestra: Alimentação e Qualidade de Vida da Mulher

Local: Sala 16 (1º andar)

Facilitadora: Ilza Maria – Professora, sanitarista e assistente social

12/03 (quinta-feira)

10h – Palestra: Coragem para prosperar: mentalidade, ação e resiliência no empreendedorismo

Local: Sala 16 (1º andar)

Palestrante: Ana Marques – CEO do IJM Instituto de Mentoria de Mulheres, especialista em educação parental

19/03 (quinta-feira)

10h – Palestra: Enfrentamento à violência contra a mulher é tarefa de todos

Palestrante: Walkíria Alves – Secretária Executiva da Secretaria da Mulher de Pernambuco

Local: Auditório

14h – Palestra: A luta pelo Feminicídio Zero

Realização: Instituto Banco Vermelho

Local: Auditório

24/03 (terça-feira)

14h – Momento cinema com a exibição do filme "A Tenente de Kargil"

Local: Sala 16 (1º andar)

26/03 (quinta-feira)

9h30 – Sugestões e cuidados com a pele e automaquiagem (Mary Kay)

Local: Sala 16 (1º andar)

31/03 (terça-feira)

15h – Instalação do Banco Vermelho – Feminicídio Zero

Local: Pátio principal da sede do IPA (térreo)

