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OPORTUNIDADE Iphan abre edital com inscrições para o mestrado profissional com vagas para Pernambuco As inscrições podem ser realizadas até esta quinta-feira (30)

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) abriu edital de seleção para o mestrado profissional em Preservação do Patrimônio Cultural, com destaque para duas vagas destinadas à atuação na Superintendência do Iphan em Pernambuco.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 30 de abril, e o início das atividades está previsto para 1º de outubro de 2026. Os candidatos devem preencher o formulário de inscrição, enviar toda a documentação digitalizada e salvar em um arquivo PDF único para o e-mail: [email protected]

As oportunidades são voltadas a candidatos com formação em Antropologia, Ciências Sociais ou História, e a graduados em Arquitetura e Urbanismo.

O edital prevê, no total, o preenchimento de 10 vagas prioritárias na ampla concorrência e a oferta de até 4 vagas reservadas para o recebimento de bolsas de estudo no valor de R$ 2.100. Estas bolsas serão concedidas durante 24 meses e custeadas com recursos do próprio instituto.

Além disso, serão selecionados candidatos para até quatro vagas reserva, que serão convocados no caso de não-preenchimento de uma ou mais vagas e caso exista uma disponibilidade orçamentária.

O edital prevê ações afirmativas, por meio de atribuição de pontuação diferenciada para candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos), quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência na seleção dos mestrandos do programa.

Seleção

Os procedimentos de seleção serão desenvolvidos em até cinco etapas: Habilitação da Candidatura (conferência de documentos), Prova e Avaliação da Documentação, Entrevista, Procedimentos de Heteroidentificação aos candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) e Homologação

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