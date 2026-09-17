Iphan vota tombamento da Casa da Cultura e Estação Central do Recife como patrimônio cultural
Deliberação sobre a Estação Central do Recife e a Casa de Cultura de Pernambuco acontece no dia 23 de setembro durante a 114ª Reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural
Na próxima quarta-feira (23), a partir das 9h, em Brasília, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) votará o tombamento definitivo da antiga Casa de Detenção do Recife, atual Casa da Cultura de Pernambuco, e do Conjunto Histórico e Arquitetônico da Estação Central do Recife.
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Os dois bens estão na pauta da 114ª Reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural e, se aprovados, serão inscritos nos Livros do Tombo Histórico e de Belas Artes.
O dia também será marcado pela declaração de tombamento do Quilombo Ferreira Diniz, no Rio de Janeiro, com sua inscrição no Livro do Tombo de Documentos e Sítios Detentores de Reminiscências Históricas de Antigos Quilombos.
Bens
Inaugurada no ano de 1855, às margens do Rio Capibaribe, na região central do Recife, a Casa de Detenção do Recife permaneceu em atividade até o ano de 1973 e funcionava com capacidade para 200 presidiários.
O prédio ainda conserva o formato de cruz, modelo muito comum em prisões em prisões antigas da época, porque permitia que os guardas tivessem visão dos corredores a partir de um ponto central. O local é reconhecido por sua relevância histórica e por ser um exemplar da arquitetura penitenciária do século XIX no Brasil.
Três anos após a desativação, o prédio foi oficialmente transformado em equipamento cultural e passou a ser chamado de Casa da Cultura Luiz Gonzaga em homenagem ao grande músico pernambucano, o "rei do baião". Hoje, é um dos maiores polos de comercialização de artesanato do Recife.
Por sua vez, o conjunto da Estação Central foi inaugurado em 1888, tornando-se, no início do século XX, a principal estação ferroviária de Recife. Sua construção serviu ao transporte de passageiros e da produção açucareira do sul da província de Pernambuco ao porto da capital. Além disso, esse complexo constitui um relevante exemplar da arquitetura do ferro no Brasil.
O museu possui mais de 500 peças sobre a memória ferroviária pernambucana, como cadeiras, bilheterias, carimbadores, sinalizadores, apitos, relógios, além de fotografias, cartazes, textos e diversos outros aparelhos relacionados no contexto do trem. Além de locomotivas e outros veículos ferroviários.