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Cultura Iphan vota tombamento da Casa da Cultura e Estação Central do Recife como patrimônio cultural Deliberação sobre a Estação Central do Recife e a Casa de Cultura de Pernambuco acontece no dia 23 de setembro durante a 114ª Reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural

Na próxima quarta-feira (23), a partir das 9h, em Brasília, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) votará o tombamento definitivo da antiga Casa de Detenção do Recife, atual Casa da Cultura de Pernambuco, e do Conjunto Histórico e Arquitetônico da Estação Central do Recife.

Os dois bens estão na pauta da 114ª Reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural e, se aprovados, serão inscritos nos Livros do Tombo Histórico e de Belas Artes.

O dia também será marcado pela declaração de tombamento do Quilombo Ferreira Diniz, no Rio de Janeiro, com sua inscrição no Livro do Tombo de Documentos e Sítios Detentores de Reminiscências Históricas de Antigos Quilombos.

Bens

Inaugurada no ano de 1855, às margens do Rio Capibaribe, na região central do Recife, a Casa de Detenção do Recife permaneceu em atividade até o ano de 1973 e funcionava com capacidade para 200 presidiários.

O prédio ainda conserva o formato de cruz, modelo muito comum em prisões em prisões antigas da época, porque permitia que os guardas tivessem visão dos corredores a partir de um ponto central. O local é reconhecido por sua relevância histórica e por ser um exemplar da arquitetura penitenciária do século XIX no Brasil.

Casa da Cultura do Recife - Foto: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco

Três anos após a desativação, o prédio foi oficialmente transformado em equipamento cultural e passou a ser chamado de Casa da Cultura Luiz Gonzaga em homenagem ao grande músico pernambucano, o "rei do baião". Hoje, é um dos maiores polos de comercialização de artesanato do Recife.

Por sua vez, o conjunto da Estação Central foi inaugurado em 1888, tornando-se, no início do século XX, a principal estação ferroviária de Recife. Sua construção serviu ao transporte de passageiros e da produção açucareira do sul da província de Pernambuco ao porto da capital. Além disso, esse complexo constitui um relevante exemplar da arquitetura do ferro no Brasil.



O museu possui mais de 500 peças sobre a memória ferroviária pernambucana, como cadeiras, bilheterias, carimbadores, sinalizadores, apitos, relógios, além de fotografias, cartazes, textos e diversos outros aparelhos relacionados no contexto do trem. Além de locomotivas e outros veículos ferroviários.

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