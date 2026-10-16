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Educação IPM Educação anuncia unidade presencial no Recife Atualmente, o IPM realiza preparação para residência médica e provas de título, pós-graduação e tecnologia, de forma on-line, em todo o país, e de forma presencial, em seis unidades

O IPM Educação anunciou planos para abrir a primeira unidade presencial do Recife. A informação foi divulgada pelo CEO e fundador do grupo, Pedro Miranda, nessa quinta-feira (15), durante o lançamento de uma pulseira inteligente capaz de monitorar a saúde de estudantes de medicina.

Atualmente, o IPM realiza preparação para residência médica e provas de título, pós-graduação e tecnologia, de forma on-line, em todo o país, e de forma presencial, em seis unidades. O equipamento no Recife seria o primeiro da Região Nordeste.

"Nós temos seis sedes presenciais: duas em Goiânia, duas em São Paulo, uma em São José do Rio Preto e uma em Brasília. Dentro dos nossos planos, o próximo passo é Recife. Então, a gente deve abrir uma unidade presencial no Nordeste", anuciou.

Miranda destacou que a capital pernambucana está no top-10 em número de alunos e que a cidade é referência do polo médico no país. Apesar de não ter divulgado a data, o CEO do IPM projetou a abertura de novas unidades pelo país nos próximos três anos.

"Dentro das nossas unidades, em volume de alunos, Recife é a oitava cidade que a gente mais tem estudantes e é o segundo maior polo de saúde (do país). Nosso objetivo nos próximos três anos é abrir 20 unidades no Brasil. Já temos seis, faltam 14", disse.

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