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Saúde IPM e Polar lançam pulseira para monitorar a saúde de estudantes de medicina Neste primeiro momento, dispositivo será destinado a estudantes do IPM; posteriormente, tecnologia pode ser expandida para outras instituições e áreas

Goiânia (GO) - O IPM Educação e a empresa finlandesa polar anunciaram, nessa quinta-feira (17), o lançamento de uma pulseira inteligente capaz de monitorar indicadores de saúde de estudantes que se preparam para fazer residência médica.

O projeto, que está em desenvolvimento há quase dois anos, utiliza dados fisiológicos para monitorar aspectos como sono, estresse e frequência cardíaca dos estudantes.

Com acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, incluindo psicólogos e mentores, a ideia é personalizar o aprendizado com base em dados quantitativos, permitindo intervenções para otimizar a performance dos alunos. A iniciativa combina o IPM Track, tecnologia própria do IPM, com o Polar Loop, pulseira inteligente e sem tela desenvolvida pela marca para acompanhar os estudantes.

Pulseira desenvolvida pela IPM e pela Polar. Foto: Divulgação.

Fundador e CEO do IPM, o médico Pedro Miranda explicou que fatores como a qualidade do sono influenciam diretamente na rotina dos estudantes.

"Para quem estuda em alta performance, não adianta só sentar na cadeira e estudar. A gente sabe que uma noite de sono mal dormida influencia em dois dias de estudos, na retenção do conhecimento do dia que se estudou e no desempenho do dia seguinte", analisou.

Miranda acrescentou que o lançamento do equipamento é primordial para corrigir erros dos alunos e sugerir melhorias. Segundo ele, a iniciativa é a primeira do mundo nesse formato.

"A gente vai conseguir ver na prática onde que o aluno está errando e o que ele pode melhorar. É uma parceria do IPM, em que somos líder de tecnologia para educação e aprendizado, com a Polar, que tem credibilidade e acurácia de dados fisiológicos. Unindo esses dois pontos, eu tenho certeza que vai sair cada vez mais coisas melhores", disse.

O CEO da Polar Brasil, André Bandeira, celebrou o lançamento do dispositivo e também projetou bons resultados para os estudantes.

"A gente tem um trabalho sendo muito bem feito do lado aqui de pegar aquele dado e ser ali um aliado para o aluno performar melhor. Acho que a probabilidade de sucesso é muito grande, porque normalmente as pessoas que tem um estilo de vida mais saudável, que praticam atividade física e que conseguem ter um sono minimamente estável, tem a probabilidade muito maior de ter uma melhor performance acadêmica", afirmou.

Pedro Miranda, à esquerda, e André Bandeira, à direita. Foto: Divulgação.

O projeto começa exclusivamente com os alunos da mentoria do IPM e poderá ser estendido a outros programas do grupo. Futuramente, segundo Pedro Miranda, a tecnologia pode ser expandida para outras instituições e áreas, como na preparação para concursos públicos e na educação infantil.

Pulseiras

As pulseiras serão enviadas aos alunos a partir de novembro, junto ao kit de boas-vindas da Mentoria IPM 2027. O acesso ao IPM Track será liberado em 12 de janeiro de 2027, quando os estudantes poderão autorizar a integração dos dados. Inicialmente, 5 mil alunos participarão do programa sem custos adicionais.

A adesão ao compartilhamento é opcional, e o aluno decide se participa ou não. Os dados são tratados de acordo com a LGPD, com consentimento explícito do estudante, e acessados apenas por ele e pela equipe de acompanhamento. O dispositivo não faz diagnóstico e serve apenas para orientar o cuidado com cada aluno.

*O repórter foi a Goiânia a convite do IPM e da Polar

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