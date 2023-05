Ipojuca: adolescente de 15 anos é morto a tiros em mercado público; atirador fugiu correndo

A- A+

Um adolescente de 15 anos foi morto a tiros no Mercado Municipal de Camela, localizado no município do Ipojuca, Região Metropolitana do Recife (RMR), na noite deste sábado (27).



De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), que garantiu já ter começado a investigar o caso, “a vítima foi encontrada sem vida com perfurações de arma de fogo”.



Ainda segundo a corporação, de acordo com testemunhas, o adolescente estava consumindo bebidas alcoólicas quando um homem chegou ao mercado usando balaclava e disparou contra ele. O autor do crime fugiu correndo na sequência.





