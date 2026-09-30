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Região Metropolitana do Recife Ipojuca analisa aglomeração em torno de peixe-boi para identificar envolvidos e adotar medidas Sobre a presença de guias entre o público em torno do animal, a gestão informou que o município realiza o levantamento e o cadastramento dos prestadores de serviços turísticos

A prefeitura de Ipojuca, cidade da Região Metropolitana do Recife (RMR), analisa imagens de aglomeração em torno de um peixe-boi na Praia do Cupe, no último sábado (27), para identificar os envolvidos, verificar circunstâncias e adotar medidas administrativas.

A informação foi divulgada pela gestão do município em nota enviada à Folha de Pernambuco nesta quarta-feira (30). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o animal cercado por guias e banhistas, que o tocam frequentemente e limitam a movimentação do mamífero.

O toque com o animal não é recomendado pelo Manual de Boas Práticas de Interação com Sirênios no Brasil, elaborado pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos (CMA) e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

A prefeitura de Ipojuca destacou que acompanha o caso e que, assim que foi informada da presença do peixe-boi, mobilizou agentes ambientais e a equipe do Salva-mar, que acompanharam a situação e conduziram o animal a uma área considerada segura.

"A Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano também recebeu denúncias e relatos sobre o caso, que estão sendo apurados. A secretaria está analisando as imagens para identificar os envolvidos e verificar as circunstâncias da ocorrência. Após a apuração, adotará as medidas administrativas cabíveis e, se necessário, encaminhará o caso aos órgãos competentes", afirmou a prefeitura de Ipojuca.

Sobre a presença de guias entre o público em torno do animal, a gestão informou que o município realiza o levantamento e o cadastramento dos prestadores de serviços turísticos por área de atuação, mas ainda não concluiu a identificação das pessoas mostradas nas imagens.

"O material encaminhado à assessoria não confirma a existência de autorização ou credenciamento municipal específico para mergulho naquele ponto da Praia do Cupe", ressaltou a gestão da cidade, reforçando que o mergulho livre na região deve respeitar a fauna e os recifes.

"A observação do peixe-boi deve ser feita a distância, sem tocá-lo, alimentá-lo, persegui-lo, cercá-lo ou impedir seu deslocamento, conforme as orientações do ICMBio para a proteção desses animais. A fauna silvestre também é protegida pela legislação ambiental. Os agentes ambientais atuam na fiscalização e no acompanhamento da área, em conjunto com o Salva-mar", destacou a prefeitura.

Extinção

À Folha de Pernambuco, o biólogo André Maia explicou que a recomendação do CMA e do ICMBio tem como objetivo evitar que a espécie entre em extinção. Segundo ele, os peixes-bois costumavam aparecer com frequência no litoral pernambucano. No entanto, a ação humana sobre o meio ambiente tem contribuído para a redução desses registros na região.

"É importante também que todos saibam que animais silvestres são protegidos pela legislação ambiental. Então, você não pode ficar mexendo no animal", explicou o especialista.

Maia também destacou que, apesar de levar "peixe" no nome, o peixe-boi é um mamífero e, por isso, precisa sair da água para respirar. As imagens mostram momentos em que as pessoas se apoiam no animal, como se estivessem em uma prancha, e não permitem que ele saia da água.



"Ele tem uma respiração pulmonar, então, precisa sair da água para poder respirar. E é nesse momento que você pode asfixiar o animal", afirmou.

Ainda de acordo com Maia, o contato pode remover a proteção natural da pele do peixe-boi e deixá-lo exposto a microrganismos, como bactérias, aumentando o risco de infecções.

"Provavelmente, o animal já deve ter tido algum contato com os seres humanos, por isso estava mais tranquilo, e as pessoas acabaram fazendo isso com ele. Pode acontecer de o animal vir até a óbito", ressaltou o biólogo.

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