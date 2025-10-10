Ipojuca: bebê de um mês é encontrado morto em residência; mãe e companheira são presas em flagrante
Mãe da criança teria relatado que o bebê amanheceu sem sinais vitais e com sangramento na boca
Um bebê de 1 mês foi encontrado morto em uma residência no bairro de Nossa Senhora do Ó, em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR). A mãe e companheira dela foram presas em flagrante.
Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, agentes do 18º BPM foram acionados para a ocorrência solicitada pela mãe da criança. A mulher teria relatado que o bebê amanheceu sem sinais vitais e com sangramento na boca.
O efetivo foi até o endereço e confirmou a morte do bebê.
A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) também foi acionada e efetuou a prisão em flagrante das duas mulheres suspeitas, de 23 e 27 anos.
De acordo com a PCPE, elas foram apresentadas à autoridade policial para a realização dos procedimentos legais e, em seguida, encaminhadas para audiência de custódia.
O homicídio foi registrado por meio da equipe de Força-Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Sul.