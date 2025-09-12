A- A+

GRANDE RECIFE Ipojuca: capotamento de Kombi na PE-60 deixa vários feridos Feridos foram encaminhados para unidade de saúde

Uma Kombi capotou, na manhã desta sexta-feira (12), e deixou várias pessoas feridas na PE-60, em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Sete vítimas do capotamento, todas homens com idades entre 32 e 44 anos, foram atendidas no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), acionado às 6h39. Uma das vítimas não teve a idade informada.

Os feridos foram encaminhados para Unidade Pronto Atendimento (UPA) de Ipojuca, para o Hospital Carozita Brito, na mesma cidade, e para o Hospital Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho, também na RMR.

O relatório informado pelo Samu, que registrou a ocorrência como um "incidente com múltiplas vítimas" indica os seguintes atendimentos:

Vítima 1: A. J. S., 33 anos, finalizado no Hospital Dom Helder;

Vítima 2: D. C. A., 44 anos, finalizado na UPA Ipojuca;

Vítima 3: W. J. S., 37 anos, finalizado no Hospital Dom Helder;

Vítima 4: Desconhecido de idade não informada, finalizado no Hospital Dom Helder;

Vítima 5: A. S. F., 42 anos, finalizado na UPA Ipojuca;

Vítima 6: J. E. S., 32 anos, finalizado na UPA Ipojuca; e

Vítima 7: C. N. A., 35 anos, finalizado no Hospital Carozita Brito.

Vídeo que circula nas redes sociais mostra que a Kombi capotou e saiu da pista.

A reportagem entrou em contato com as polícias Militar e Civil de Pernambuco e aguarda retorno. A Prefeitura de Ipojuca também foi contactada para atualizar o estado de saúde das vítimas atendidas em unidades de saúde municipais.

