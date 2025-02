A- A+

Região Metropolitana do Recife Ipojuca: cinco homens são presos em flagrante com espingardas e materiais para confecção de munições Prisões ocorreram nessa quarta-feira (12), durante cumprimento de mandado de busca e apreensão

Cinco homens foram presos em flagrante com espingardas, revólver, rifle e diversos materiais para a confecção de munições, em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife.



As prisões ocorreram nessa quarta (12), durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, e divulgadas nesta quinta-feira (13).

Material foi apreendido nessa quarta-feira (12) | Foto: PCPE/Divulgação

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), as investigações começaram em setembro de 2024, após a prisão do armeiro do grupo.

Ao todo, foram apreendidas munições de diversos calibres, insumos para fabricação de munições, além das seguintes armas de fogo:



- 1 revólver rossi cal. 38 SPL;

- 1 rifle CBC nylon cal. 22;

- 1 espingarda boito cal. 12;

- 1 espingarda s/marca cal.36;

- 1 espingarda s/marca cal.28;

- 1 espingarda CBC cal.12;

- 1 espingarda de pressão jade new cal. 5.5.



Segundo a delegada de Ipojuca, Letícia Moreira, os cinco homens presos, de nomes e idades não divulgados, foram autuados em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e associação criminosa.

"Diversas diligências foram realizadas como desdobramento da prisão desse armeiro do crime, que deram consciência de que existia um grupo armado criminoso atuando na região rural de Ipojuca, impondo medo à comunidade do Engenho Piedade", afirmou a delegada.

As investigações seguem a cargo da 42ª Delegacia de Ipojuca.

