Ipojuca: colisão entre ônibus e caminhão-caçamba deixa um morto e um ferido em Nossa Senhora do Ó
Homem de 43 anos morreu antes do atendimento do Samu
Uma colisão entre um ônibus e um caminhão-caçamba deixou um morto e outro ferido em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife, na manhã desta quarta-feira (8). O caso aconteceu no distrito de Nossa Senhora do Ó.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram a dianteira do coletivo destruída e o caminhão fora da pista.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que foi acionado às 6h17. Ao chegar na área do acidente, a equipe registrou duas vítimas.
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Uma delas é um homem de 43 anos, que morreu antes do atendimento do Samu. A segunda vítima não teve nome e idade informados e foi retirada do local antes da chegada do socorro.
O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado ao local e enviou duas viaturas de salvamento.
"Quando as equipes chegaram à ocorrência, os condutores dos veículos envolvidos já haviam sido socorridos, Os bombeiros atuaram na remoção de uma vítima que permanecia presa às ferragens e já se encontrava sem sinais vitais", destacou a corporação.
O ônibus envolvido no sinistro está identificado, segundo as imagens, como da empresa Rota do Sol.
A reportagem da Folha de Pernambuco tenta contato com a empresa para saber qual linha e trajeto o veículo realizava no momento da colisão.
Procuradas, as polícias Militar e Civil do estado ainda não divulgaram informações sobre o caso.