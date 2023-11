Ipojuca é primeira cidade beneficiada pelo Programa Alepe Cuida

A- A+

O município de Ipojuca foi o primeiro a ser beneficiado pelo Programa Alepe Cuida, uma ação voltada à promoção da saúde, bem-estar e cidadania nas cidades pernambucanas. As atividades começaram nesta terça-feira (28) e seguem nesta quarta-feira (29), na Escola Estadual Domingos Albuquerque, no Centro.

O evento foi prestigiado pela prefeita da cidade, Célia Sales, a vice Patrícia Alves, o deputado Romero Sales Filho, além de vereadores e secretários municipais.

Após identificar uma grande demanda durante as campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, a Assembleia Legislativa de Pernambuco resolveu expandir as ações de forma itinerante. A iniciativa proporciona consultas médicas e odontológicas, exames preventivos para as mulheres, exames laboratoriais, aplicação de vacinas, distribuição de preservativos e serviços como emissão de carteira de identidade, exames de DNA, registros de nascimentos e doação de sangue. Também estão incluídos serviços da agência do trabalho, defensoria pública e do Detran.

"É com grande satisfação que recebemos, hoje (terça) e amanhã (quarta), o projeto Alepe Cuida, promovido pela Assembleia Legislativa, que também conta com a nossa parceria. A Saúde sempre foi uma das nossas prioridades no município, e iniciativas como essa são sempre bem-vindas. Sabemos que é uma área que carrega muitos desafios, mas, com bastante determinação e empenho, estamos conseguindo ser referência, tanto que pessoas de outras cidades procuram os nossos serviços", disse a prefeita de Ipojuca, Célia Sales.

Pra o superintendente de Saúde e Medicina Ocupacional da Alepe, Wildy Ferreira Xavier, "nós vimos a necessidade de levar essa iniciativa para outros municípios e em parceria com as prefeituras, incluindo o Governo do Estado, Detran-PE, SDS, Hemope, Defensoria Pública, Fecomércio, Fundação Altino Ventura (FAV) e Fundação Alcides Teixeira, estamos ampliando a ação," disse.

