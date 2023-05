Ipojuca intensifica Operação Inverno e investe cerca de R$ 6,5 milhões nas ações

A- A+

A Prefeitura do Ipojuca está reforçando a Operação Inverno. O objetivo é evitar alagamentos, intensificando ações rotineiras como a limpeza de canais, canaletas e galerias, além de capinação nas encostas e colocação de lonas nas áreas de risco. O município tem reservado cerca de R$ 6,5 milhões para esses serviços.

A Operação Inverno no município começou em janeiro, mas, apesar da recente previsão de um inverno menos rigoroso, por parte da Defesa Civil de Pernambuco, as ações seguem sendo intensificadas, principalmente, nos locais de riscos, a exemplo do monitoramento das áreas ribeirinhas.

Do começo do ano para cá, já foram feitas limpezas em aproximadamente 12 mil metros de extensão, nos canais do Centro, Camela e Nossa Senhora do Ó. Nos pontos críticos como a Bacia do Canal da Hilda da Costa Monteiro, área ribeirinha, rua Navegantes, Socó, Salinas e Pantanal mais de dois mil metros de canaletas também foram limpos.

A previsão da Secretaria Municipal de Infraestrutura é recolher em torno de 200 mil toneladas de entulhos nos sistemas de drenagem do município. Esse material formado principalmente por plásticos, é um dos causadores de entupimentos no sistema de drenagem, que provoca inundações nas vias públicas.

“São mais de 132 profissionais nas ruas e 17 equipamentos, entre caminhão hidrojato, retroescavadeiras, motoniveladoras, hidráulicas e caminhões basculantes realizando o trabalho diário”, afirmou a secretária de Infraestrutura do Ipojuca, Giuliana Cavalcanti.

A ação também conta com monitoramento e alerta nas áreas de deslizamentos e inundações, realizada pela Defesa Civil do município. A operação também está fazendo campanhas de conscientização para que as pessoas depositem o lixo domiciliar adequadamente e próximo aos horários de coleta. Além disso, em um trabalho de longo prazo executado pelo município nos últimos anos, cerca de 479 famílias (2.395 habitantes) seguem sendo beneficiadas com a construção de 1.971 metros de muros de arrimo para proteção das encostas.

