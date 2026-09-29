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Região Metropolitana do Recife

Ipojuca: peixe-boi aparece na Praia do Cupe e é tocado por banhistas; prática não é recomendada

Caso aconteceu no último sábado (27) e foi registrado por frequentadores da área

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Um dos vídeos mostra a aglomeração de guias e banhistas no entorno do animalUm dos vídeos mostra a aglomeração de guias e banhistas no entorno do animal - Foto: Redes Sociais/Reprodução

Um peixe-boi apareceu na Praia do Cupe, em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife, e foi cercado por banhistas.

O caso aconteceu no último sábado (27) e foi registrado por frequentadores da área. As imagens e ação das pessoas que estavam no local repercutiram nas redes sociais. 

Um dos vídeos mostra a aglomeração de guias e banhistas no entorno do animal, que é frequentemente tocado enquanto permanece na água.

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A presença do bicho atrai dezenas de pessoas, além de embarcações, que chegam a passar por cima do animal. O cerco ao peixe-boi limita a movimentação do mamífero.

Manual de Boas Práticas de Interação com Sirênios no Brasil, elaborado pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos (CMA) e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), orienta a não tocar em peixes-bois.

Extinção
À Folha de Pernambuco, o biólogo André Maia explicou que a recomendação do CMA e do ICMBio tem como objetivo evitar que a espécie entre em extinção.

Segundo ele, os peixes-bois costumavam aparecer com frequência no litoral pernambucano. No entanto, a ação humana sobre o meio ambiente tem contribuído para a redução desses registros na região.

 “É importante também que todos saibam que animais silvestres são protegidos pela legislação ambiental. Então, você não pode ficar mexendo no animal”, explica o especialista.

Maia também destacou que, apesar de levar “peixe” no nome, o peixe-boi é um mamífero e, por isso, precisa sair da água para respirar. As imagens mostram diversos momentos em que as pessoas se apoiam no animal, como se estivessem em uma prancha, e não permitem que ele saia da água. 

“Ele tem uma respiração pulmonar, então, precisa sair da água para poder respirar. E é nesse momento que você pode asfixiar o animal”, afirma.

Nos vídeos divulgados nas redes sociais, também é possível ver banhistas tocando no animal. De acordo com Maia, esse contato pode remover a proteção natural da pele do peixe-boi e deixá-lo exposto a microrganismos, como bactérias, aumentando o risco de infecções.

“Provavelmente, o animal já deve ter tido algum contato com os seres humanos, por isso estava mais tranquilo, e as pessoas acabaram fazendo isso com ele. Pode acontecer de o animal vir até a óbito”, finaliza o biólogo.

Prefeitura de Ipojuca
A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a Prefeitura de Ipojuca para apurar outras informações sobre o registro e se a gestão promove a sensibilização dos banhistas para a não interação com animais do tipo e aguarda retorno.



 

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