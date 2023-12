Ipojuca prepara Festa de Santo Cristo para celebrar o Ano-novo; confira a programação

A- A+

O município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), já se prepara para as festividades do Ano-novo. A programação acontece nesta sexta-feira (29), sábado (30) e segunda (1°), com mais uma edição da Festa de Santo Cristo. As atrações culturais acontecem na Vila do Estaleiro, com início sempre às 20h.

No primeiro dia, as atrações ficam por conta de Tarcísio do Acordeon, Adne Queiroz e Luan Santos. No sábado (30), é a vez de Éric Land, Pv Calado, DD Baladeiro e Gugu Henry comandarem a festa. Já na segunda, como encerramento das comemorações e celebração o início de mais um ano, sobem ao palco Priscila Sena, Silvanno Salles, Baladeiros e DJ Eduardo.

Para além das atrações musicais, o município também promove a queima de fogos em diversos locais, no domingo (31), no momento da virada. São eles: Campo do Avião, Praça da Santa, Praça Aderbal Jurema, Nossa Senhora do Ó, Praça do Skate, Praça da Igreja, Camela, Serrambi e Maracaípe, além de Porto. Todos os pontos escolhidos contam com cinco minutos de show pirotécnico.

Em Porto de Galinhas, a queima programada deve durar 12 minutos, com cores e efeitos especiais sem estampido e baixo ruído, para não incomodar os animais.

Quanto ao turismo na cidade, a expectativa é de uma alta neste fim de ano. Segundo a Secretaria de Turismo de Ipojuca, apenas Porto de Galinhas, no Litoral Sul do Estado, conta com a ocupação de mais de 95% da rede de hotéis e de pousadas.

Confira, abaixo, a programação completa:

Dia 29 (sexta-feira):

Tarcísio do Acordeon;

Adne Queiroz;

Luan Santos.

Dia 30 (sábado)

Éric Land;

Pv Calado;

DD Baladeiro;

Gugu Henry.



Dia 31 (domingo):

Queima de fogos.

Dia 1° de janeiro (segunda-feira)

Priscila Sena;

Silvanno Salles;

Baladeiros;

DJ Eduardo.

