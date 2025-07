A- A+

Um suspeito de compartilhar arquivos de mídias com cenas de abuso sexual infantil foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF) em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), nessa quarta-feira (23).

De acordo com a Polícia Federal, a prisão aconteceu durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do suspeito. Ele era investigado por mais de 300 ocorrências de compartilhamento de material de abuso sexual infantil apenas no período de julho de 2024 a fevereiro de 2025.

As investigações foram iniciadas a partir da identificação de um usuário que compartilhou arquivos com as cenas do crime, que era cometido por meio do uso de redes de compartilhamento de arquivos.

Inicialmente, a PF foi até a casa do suspeito para cumprir o mandado e apreender computadores, notebooks, celulares e mídias com potencial de armazenamento de imagens e vídeos contendo cenas de abuso sexual de menores.

No entanto, durante o cumprimento, o investigado foi flagrado na posse de arquivos contendo cenas de abuso sexual infantil, e, por isso, foi realizada sua prisão em flagrante.

"A depender dos resultados das diligências e dos exames periciais nos materiais apreendidos, o investigado responderá pela prática dos crimes de divulgação e armazenamento de conteúdo pornográfico infantil. Somadas, as penas podem variar de quatro a dez anos de reclusão", informou a Polícia Federal, por meio de nota, no final da noite de quarta-feira.

A operação da PF foi intitulada Contumácia, em alusão à reincidência do investigado no cometimento dos crimes.

Veja também