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Litoral Sul Ipojuca: quatro jovens morrem e uma fica ferida em colisão; sobrevivente era a única que usava cinto Jovens voltavam de uma festa, realizada na praia de Maracaipe, e seguiam em direção a um "after", quando o carro colidiu com uma árvore.

Quatro jovens morreram e uma ficou ferida após um sinistro de trânsito na madrugada deste domingo (22), no quilômetro 60 da PE-009, trecho que dá acesso à Praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca, Região Metropolitana do Recife.

As vítimas foram identificadas como David do Nascimento Melo, de 27 anos, natural de Alagoas; Beatriz Acioli, também de Alagoas; Ingrid Shelda Santos Machado, que faria 26 anos amanhã, natural de Bezerros; Fernanda Eloi; e Nathalia Lins Peixoto Recco.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), quatro das cinco pessoas que estavam no veículo morreram no local. Nathalia Recco foi socorrida e está internada no Hospital Dom Helder, no Cabo de Santo Agostinho.

A sobrevivente estava usando cinto de segurança no momento do acidente e foi estabilizada por colegas que passaram de van e viram o ocorrido.

O sinistro teria acontecido por volta das 3h deste domingo (22). Segundo a prima de Beatriz Acioli e também amiga de Nathalia Lins, que esteve no carro pouco antes do acidente e não quis se identificar, os jovens voltavam de uma festa realizada na praia de Maracaípe e seguiam em direção a um “after”, quando o carro colidiu com uma árvore.



Segundo o relato, o condutor, ainda dentro da cidade onde acontecida a festa, antes de pegar a PE-009, passava rápido pelas lombadas, sem respeitar a sinalização, e freava de forma brusca.

“Eu cheguei a entrar no carro. O som tava muito alto. Ele [David] estava embriagado, muito eufórico, gritando, todo mundo estava sem cinto. Eu não conhecia ele, minha prima conheceu eles na festa e acabou pegando essa carona com eles [para o after]. Acho que ele não andou nem 200 metros comigo no carro e falei ‘para o carro. Pode parar o carro que eu vou descer. Vou com o pessoal que a gente estava”, contou a testemunha ainda muito abalada, no IML.

Ela, a prima Beatriz e a amiga Nathalia haviam alugado uma van em conjunto com outros amigos, para ir e voltar da festa até a pousada onde estavam hospedadas.

“Na hora, pensei que não tinha cabimento eu correr um risco de vida, ainda mais tendo um meio de transporte. Quando eu pedi para descer, a minha prima falou ‘aí, você sempre acaba com as festas’ e algo que não lembro mais. Mas eu disse ‘ah, mas eu vou descer, vamo?’ e ela disse ‘não vou, não, pode ficar’. Eu desci e não sabia nem onde eu estava, porque não sou daqui. Mas, como tava movimentado por causa da festa, eu perguntei qual o ponto de referência para dizer às outras pessoas onde eu estava esperando”, continuou.

Três minutos, segundo ela, foi o tempo que levou após ela descer do carro, esperar a van que alugou com amigos pega-la no local e o sinistro acontecer.

“Três minutos foi a diferença entre eu descer e o acidente. Foi muito rápido, muito, muito rápido. Quando eu entrei na van, a gente andou um pouquinho e o carro já tava estava acidentado. A gente parou para fazer um socorro, mas eu não imaginei que eram eles. Só que quando eu vi, associei que era o mesmo carro e pensei ‘será?’, e fiquei com isso na cabeça. Daí eu falei para os meninos que estavam para tentar arrombar o carro, pra gente tentar começar a socorrer, como todos nós éramos da saúde, e tinham vários médicos, decidimos começar a iniciar os primeiros socorros. Quando o menino deu a primeira pedrada, que o vidro caiu, eu vi que eram elas”, completou.

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