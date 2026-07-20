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Pernambuco Ipojuca registra brigas e confusão após título da Espanha sobre a Argentina na Copa do Mundo Tumulto foi registrado na praia de Porto de Galinhas na noite desse domingo (19) depois do bicampeonato dos espanhóis

A praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco, registrou princípios de confusão após a confirmação da vitória da Espanha sobre a Argentina, que consagrou La Roja bicampeã da Copa do Mundo nesse domingo (19).



Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver alguns torcedores se envolvendo em brigas pelas ruas da cidade, que é conhecida por receber um grande número de turistas.



O destino do litoral pernambucano também abriga uma grande quantidade de argentinos que moram na famosa praia e acompanharam a derrota por 1 a 0 do país natal para os espanhóis.

A prefeitura de Ipojuca, por meio da Secretaria de Defesa Social e da Guarda Civil Municipal, informou que equipes da Guarda Municipal "atuaram prontamente" para conter um desentendimento entre duas turistas de nacionalidade argentina no calçadão de Porto de Galinhas.



Segundo o órgão, a briga entre as torcedoras evoluiu para agressões físicas, mas foi rapidamente controlada pelos guardas municipais que realizavam o patrulhamento preventivo na área.



Durante a ocorrência, uma das envolvidas deixou o local antes da conclusão da abordagem.

A outra, que apresentava escoriações no corpo, recebeu atendimento imediato dos agentes e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Porto de Galinhas para passar por uma avaliação médica.



"As providências cabíveis foram adotadas pela equipe no local, incluindo as medidas necessárias para identificação da outra envolvida, conforme os procedimentos legais", destacou o município.



Investigação

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, um inquérito policial foi instaurado para apurar uma ocorrência de lesão corporal em uma via pública de Porto de Galinhas entre duas mulheres, uma de 30 e outra de 59 anos.



"Outras informações poderão ser repassadas após a completa elucidação dos fatos", afirmou a corporação em nota enviada à Folha de Pernambuco.

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