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POLÍCIA Ipojuca: suspeito de estuprar mulheres conduzia vítimas para locais ermos e as queimava com cigarro Prisão do homem de 44 anos ocorreu nessa segunda-feira (24); PCPE considera a possibilidade de ter novas vítimas

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) prendeu, nessa segunda-feira (24), um homem de 44 anos suspeito de cometer crimes de estupro e tentativa de feminicídio no distrito de Nossa Senhora do Ó, em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

De acordo com as investigações e informações divulgadas pela PCPE em entrevista coletiva nesta terça-feira (25), foram localizadas duas vítimas do suspeito.

A delegada Marina Delgado, titular da 15ª Delegacia de Polícia de Homicídios (15ª DPH), revelou que o homem abordava mulheres em situação de vulnerabilidade e as conduzia para áreas isoladas.

Ele utilizava da violência com socos e queimaduras de cigarro para forçar a relação sexual.

O primeiro caso chegou à polícia no dia 18 de julho e deu início às investigações.

“A vítima foi emboscada por esse investigado, que já era do convívio dela. No decorrer das investigações, foi possível observar a existência de outra vítima que basicamente teria sido com o mesmo modus operandi”, detalhou a delegada.

Polícia detalhou prisão em coletiva de imprensa no Recife | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Logo após o ato de estupro, o homem voltava a espacar as vítimas e as abandonava no local do crime. O suspeito tem histórico de casos de violência contra a ex-companheira.

“Ele tem um histórico de violência doméstica contra a ex-companheira. Ele tem diversos Boletins de Ocorrência registrados e já cumpriu pena por tais crimes”, destacou a delegada Marina Delgado.

A polícia considera que há possibilidade da existência de outras vítimas e incentiva para novas denúncias.

“Nós achamos que há a possibilidade de ter novas vítimas. Fica o apelo para que quaisquer mulheres que tenham se identificado com a história, tenham sofrido algo semelhante que possam nos procurar”, completou a delegada.

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