Pernambuco

Ipojuca suspende temporariamente atividades da barraca em Porto de Galinhas onde casal foi agredido

A gestão também tomou outras medidas, inclusive o reforço de fiscalização na área

Prefeitura de Ipojuca tomou medidas depois de caso de agressão em Porto de Galinhas Prefeitura de Ipojuca tomou medidas depois de caso de agressão em Porto de Galinhas  - Foto: Léo Domingos/Divulgação

Após a agressão sofrida por um casal de turistas na praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), a prefeitura da cidade anunciou, nesta segunda-feira (29), uma série de medidas para coibir novos casos de violência. 

Johnny Andrade Barbosa e Cleiton Zanatta, do Mato Grosso, foram agredidos por comerciantes, no sábado (27), por conta do valor cobrado para uso de cadeiras em uma das barracas da faixa de areia. 

Turistas foram agredidos por comerciantes em Porto de Galinhas Turistas foram agredidos por comerciantes em Porto de Galinhas | Foto: Instagram/Reprodução 

 

Por conta do ocorrido, a gestão municipal anunciou a suspensão temporária, pelo prazo de uma semana, das atividades da barraca envolvida no episódio.

Além disso, foi imposto o afastamento imediato e preventivo dos garçons e atendentes envolvidos, até a conclusão das investigações policiais. 

"A Prefeitura do Ipojuca reforça que repudia qualquer forma de violência e reafirma seu compromisso com a segurança, o respeito aos visitantes e a defesa dos direitos do consumidor. O município destaca que episódios dessa natureza são inaceitáveis e não refletem a vocação de Porto de Galinhas como destino acolhedor, seguro e preparado para receber turistas de todas as partes do país e do mundo e mundialmente premiado", informou a gestão. 

Confira o vídeo divulgado pelo casal agredido:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Folha de Pernambuco (@folhape)

As seguintes medidas serão tomadas:

As ações fazem parte de um conjunto de medidas que vêm sendo adotadas pela gestão municipal para fortalecer a segurança, a organização do comércio de praia e a boa experiência dos visitantes. 

Para situações de emergência ou registro de ocorrências do tipo que possam acontecer, a Prefeitura de Ipojuca anunciou o contato do Centro Integrado de Defesa Social Municipal (CIDEM): (81) 99463-2859.

