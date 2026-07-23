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Chuva em Pernambuco Ipojuca ultrapassa 140 milímetros de chuva em 24 horas; confira cidades com maiores precipitações Na Mata Sul, o município de Cortês registrou 128,73 mm no período, enquanto Ribeirão soma 99,44 mm e Gameleira, 95,8 mm

Chuvas intensas atingem a Região Metropolitana do Recife (RMR) e a Zona da Mata de Pernambuco na manhã desta quinta-feira (23).

Segundo o painel de monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a cidade de Ipojuca, no Litoral Sul, foi a que mais choveu, com acumulado de 146,39 milímetros nas últimas 24 horas.

Na Mata Sul, o município de Cortês registrou 128,73 mm no período, enquanto Ribeirão soma 99,44 mm e Gameleira, 95,8 mm.

Na sequência das cidades onde mais choveu está Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, com 90,4 mm; Escada e Amaraji, na Mata Sul, com 90,36 mm e 87,4 mm, respectivamente, e o Recife, com 87,18 mm na estação de monitoramento da Guabiraba, na Zona Norte da capital. Os dados foram consultados às 6h48 e podem sofrer alterações.



Veja lista de cidades onde mais choveu nas últimas horas:

Ipojuca - 146,39 mm;



Cortês - 128,73 mm;



Ribeirão - 99,44 mm;



Gameleira - 95,8 mm;



Abreu e Lima - 90,4 mm;



Escada - 90,36 mm;



Amaraji - 87,4 mm;



Recife - 87,18 mm.

Na noite dessa quarta-feira (22), a Apac elevou o alerta de chuvas de amarelo para laranja, indicando a continuidade de precipitação de moderada a forte ao longo desta quinta (23) na RMR, Mata Norte e Mata Sul, e moderada no Agreste.

"O canal de umidade intensificou a instabilidade no estado de Pernambuco favorecendo o aumento dos acumulados de chuva", explicou a Apac.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu alerta de chuvas intensas válido durante todo o dia para a RMR, Zona da Mata e Agreste de Pernambuco, e partes da Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte.

Inmet emite alerta laranja para regiões de Pernambuco e de outros estados | Foto: Inmet/Reprodução

Nas regiões, são aguardadas precipitações de até 50 milímetros e ventos intensos de até 60 quilômetros por hora.

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