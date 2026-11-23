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TRAGÉDIA Ipojuca: vítimas de grave colisão serão veladas e sepultadas nesta segunda (23) Os quatro morreram após uma grave colisão de uma Toyota SW4 contra uma árvore na PE-009, em Ipojuca

O empresário David do Nascimento Melo, de 27 anos, a residente de medicina Beatriz de Melo Acioli, a dentista Ingrid Shelda Santos Machado, que faria 26 anos nesta segunda-feira (23), e a modelo Fernanda Eloi, de 31 anos, estão sendo veladas e serão sepultados nesta segunda-feira (23), em Pernambuco e Alagoas.

Os quatro morreram após uma grave colisão de uma Toyota SW4 contra uma árvore na PE-009, em Ipojuca, Região Metropolitana do Recife (RMR), na madrugada de domingo (22).

O velório e sepultamento do condutor David Melo está marcado para as 10h, no Cemitério de Santo Antônio, no distrito de Santo Antônio, em Atalaia, Alagoas .

A médica Beatriz Acioli começou a ser velada à meia-noite desta segunda-feira (23), na Capela 1 do Parque das Flores, em Maceió, capital de Alagoas. O sepultamento está marcado para as 16h.

Ingrid Shelda Santos Machado, que faria 26 anos nesta segunda-feira (23), será sepultada em Bezerros, também no Agreste. O horário não foi informado.

Já a modelo Fernanda Eloi está sendo na Funerária São Francisco, em Gravatá, no Agreste do estado. O sepultamento acontecerá às 10h no Cemitério de Santo Amaro, também em Gravatá.

As cinco vítimas voltavam de uma festa realizada na praia de Maracaípe, também em Ipojuca, e seguiam em direção a um “after”.

Sobrevivente

Nathalia Lins Peixoto Recco, sobrevivente da grave colisão, foi transferida para uma unidade de saúde da rede privada. Nathalia Lins Peixoto Recco estava internada no Hospital Dom Helder Câmara (HDH), no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, desde a madrugada do domingo (22).

Em nota enviada à Folha de Pernambuco na manhã desta segunda-feira (23), o HDH informou que a paciente foi transferida com quadro clínico estável.

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